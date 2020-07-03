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基因定序完成！我與大陸新型豬流感病毒不同群
農委會針對國內從2013年後分離到的3株H1N1豬流感病毒進行基因定序分析，今檢驗結果出爐，發現國內豬流感與中國大陸新型猪流感病毒不同群。
農委會防檢局表示，2016年、2019年病毒株與中國G4 EA H1N1 之HA相似度為72.3至73.1%，2020年檢測的豬流感病毒株，其HA基因與中國G4 EA H1N1的HA相似度為87.1至87.3%，均不屬於該群病毒，已排除是新型豬流感。
防檢局表示，國內豬場持續進行豬流感監測，豬流感僅是豬隻輕微疾病，病毒不會跑到豬肉。
防檢局表示，養豬農民定期施打流感疫苗，並落實勤洗手及佩戴口罩等基礎防護措施，並提升豬場生物安全各項防疫措施，確保養豬農民及豬場豬隻健康狀態。
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