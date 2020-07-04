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英國公布入境豁免名單10日起生效 台灣名列其中

台北101頂級珠寶腕錶盛會7/2~7/12

撰文 / 馬華明

莫內珠寶秘境展出5大品牌多款頂級珠寶。 圖／台北101 提供
莫內珠寶秘境展出5大品牌多款頂級珠寶。 圖／台北101 提供

今年7/2起至7/12台北101將以歐洲藝術花園為設計靈感，結合俯拾皆是的藝術巧思，打造充滿歐洲風情的空間，舉辦今年全球首場國際頂級珠寶腕錶盛會--《2020 World Masterpiece大師之作》頂級珠寶腕錶展。

「Premium Watch 殿堂級探索」以四季為主題，展出8大高級製錶品牌年度新品，圖為夏季展區。 圖／台北101 提供
「Premium Watch 殿堂級探索」以四季為主題，展出8大高級製錶品牌年度新品，圖為夏季展區。 圖／台北101 提供

往年，全球高級製錶界從業人員與媒體、藏家都會在上半年飛往瑞士，採買年度新品並交流最新趨勢資訊。今年受疫情影響，瑞士兩大國際珠寶腕錶展BASELWORLD、Watches & Wonders分別取消。台灣因為抗疫相對安全，促使歐洲各大頂尖珠寶腕錶品牌傾力支持台北101，造就這場今年全球首場珠寶腕錶界盛會，日內瓦、Basel錶展級頂級腕錶新品都將特別來台展出，讓國內藏家與民眾不必出國，就能盡情鑑賞。

串連腕錶、珠寶、藝術 三大展區 展演璀璨美學
瑞士高級製錶的搖籃座落於日內瓦北部侏羅山脈（Jura Mountains）中，當地獨有的森林、河流、冰雪和可提取鐵礦的岩石，為製錶業的發展與興盛提供了得天獨厚的條件。因此這次展場設計，就以瑞士四季美景、爛漫優雅莫內珠寶秘境、製錶工坊為三大概念主軸，讓觀展者彷彿身在歐洲輕旅行。

蕭邦高級珠寶暨腕錶展即日起至7月19日於台北101購物中心的蕭邦專賣店展出，作品之一_刺蝟神秘腕錶。 圖／蕭邦 提供
蕭邦高級珠寶暨腕錶展即日起至7月19日於台北101購物中心的蕭邦專賣店展出，作品之一_刺蝟神秘腕錶。 圖／蕭邦 提供

宇舶錶Hublot推出全球限量50只Big Bang Unico 藍寶石彩虹錶。 圖／宇舶表 提供
宇舶錶Hublot推出全球限量50只Big Bang Unico 藍寶石彩虹錶。 圖／宇舶表 提供

「寶璣TRADITION 7038女士腕錶專賣店限量款 台北101 WORLD MASTERPIECE初次亮相」。 圖／寶璣表 提供
「寶璣TRADITION 7038女士腕錶專賣店限量款 台北101 WORLD MASTERPIECE初次亮相」。 圖／寶璣表 提供

4F獨一文創The One展出Berguet、HUBLOT、IWC、Jaeger Le Coultre、PANERAI、PIAGET、Roger Dubuis、Vacheron-Constantin
台北101的4樓精品旗艦店後方特闢「The One獨一文創空間」， 除了豐富的各品牌靜態展出作品，也開放部分場次給對珠寶腕錶有興趣之民眾報名參加。參與的貴賓，可於活動中，享用由豪宅私廚團隊《Le Sommet樂膳好時》以「World Masterpiece」為題，結合時間與藝術美學，為台北101精心客製的《食光之美》專屬餐點一份與貴賓飲品。

Watchmaking Studio獨家瑞士鐘錶體驗工坊。 圖／台北101 提供
Watchmaking Studio獨家瑞士鐘錶體驗工坊。 圖／台北101 提供

1F松智長廊 瑞士鐘錶體驗工坊
展出Breguet、LONGINES、RADO、TISSOT、Swatch
1樓松智長廊將化身為擁有迷人歷史的瑞士鐘錶工坊，台北101今年再度與全球最大鐘錶集團瑞士商斯沃琪瑞表Swatch Group合作，在1樓松智長廊為鐘錶愛好者開設一系列物超所值的付費體驗課程。今年能完整體驗「拆解、組裝一整支機械錶」並親手參與維修，課程結束後可獲頒「結業證書」，為一日鐘錶職人生涯留存永遠的美好紀念。另有專為12歲以下兒童設計之體驗活動。

專人導覽與相關體驗活動
錶展活動期間有專人提供定時免費導覽，並有7場講座與達人帶逛活動，開放給一般民眾報名參加。讓民眾看見最新最豐富的展覽品項，知識也同步提升更新。

一般民眾報名場次總表：
https://www.accupass.com/event/2005290926168311619880

展覽期間為落實防疫實名制，顧客出示台北101電子會員卡過卡後，即可免費入場參觀。若無台北101電子會員卡，可下載Taipei 101 Mall App 並登入後即可取得電子集享卡，憑此電子集享卡即可免費入場參觀。

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