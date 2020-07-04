台北101頂級珠寶腕錶盛會7/2~7/12

莫內珠寶秘境展出5大品牌多款頂級珠寶。 圖／台北101 提供

今年7/2起至7/12台北101將以歐洲藝術花園為設計靈感，結合俯拾皆是的藝術巧思，打造充滿歐洲風情的空間，舉辦今年全球首場國際頂級珠寶腕錶盛會--《2020 World Masterpiece大師之作》頂級珠寶腕錶展。

「Premium Watch 殿堂級探索」以四季為主題，展出8大高級製錶品牌年度新品，圖為夏季展區。 圖／台北101 提供

往年，全球高級製錶界從業人員與媒體、藏家都會在上半年飛往瑞士，採買年度新品並交流最新趨勢資訊。今年受疫情影響，瑞士兩大國際珠寶腕錶展BASELWORLD、Watches & Wonders分別取消。台灣因為抗疫相對安全，促使歐洲各大頂尖珠寶腕錶品牌傾力支持台北101，造就這場今年全球首場珠寶腕錶界盛會，日內瓦、Basel錶展級頂級腕錶新品都將特別來台展出，讓國內藏家與民眾不必出國，就能盡情鑑賞。

串連腕錶、珠寶、藝術 三大展區 展演璀璨美學瑞士高級製錶的搖籃座落於日內瓦北部侏羅山脈（Jura Mountains）中，當地獨有的森林、河流、冰雪和可提取鐵礦的岩石，為製錶業的發展與興盛提供了得天獨厚的條件。因此這次展場設計，就以瑞士四季美景、爛漫優雅莫內珠寶秘境、製錶工坊為三大概念主軸，讓觀展者彷彿身在歐洲輕旅行。

蕭邦高級珠寶暨腕錶展即日起至7月19日於台北101購物中心的蕭邦專賣店展出，作品之一_刺蝟神秘腕錶。 圖／蕭邦 提供

宇舶錶Hublot推出全球限量50只Big Bang Unico 藍寶石彩虹錶。 圖／宇舶表 提供

「寶璣TRADITION 7038女士腕錶專賣店限量款 台北101 WORLD MASTERPIECE初次亮相」。 圖／寶璣表 提供

4F獨一文創The One展出Berguet、HUBLOT、IWC、Jaeger Le Coultre、PANERAI、PIAGET、Roger Dubuis、Vacheron-Constantin台北101的4樓精品旗艦店後方特闢「The One獨一文創空間」， 除了豐富的各品牌靜態展出作品，也開放部分場次給對珠寶腕錶有興趣之民眾報名參加。參與的貴賓，可於活動中，享用由豪宅私廚團隊《Le Sommet樂膳好時》以「World Masterpiece」為題，結合時間與藝術美學，為台北101精心客製的《食光之美》專屬餐點一份與貴賓飲品。

Watchmaking Studio獨家瑞士鐘錶體驗工坊。 圖／台北101 提供

1F松智長廊 瑞士鐘錶體驗工坊展出Breguet、LONGINES、RADO、TISSOT、Swatch1樓松智長廊將化身為擁有迷人歷史的瑞士鐘錶工坊，台北101今年再度與全球最大鐘錶集團瑞士商斯沃琪瑞表Swatch Group合作，在1樓松智長廊為鐘錶愛好者開設一系列物超所值的付費體驗課程。今年能完整體驗「拆解、組裝一整支機械錶」並親手參與維修，課程結束後可獲頒「結業證書」，為一日鐘錶職人生涯留存永遠的美好紀念。另有專為12歲以下兒童設計之體驗活動。

專人導覽與相關體驗活動錶展活動期間有專人提供定時免費導覽，並有7場講座與達人帶逛活動，開放給一般民眾報名參加。讓民眾看見最新最豐富的展覽品項，知識也同步提升更新。

一般民眾報名場次總表： https://www.accupass.com/event/2005290926168311619880

展覽期間為落實防疫實名制，顧客出示台北101電子會員卡過卡後，即可免費入場參觀。若無台北101電子會員卡，可下載Taipei 101 Mall App 並登入後即可取得電子集享卡，憑此電子集享卡即可免費入場參觀。