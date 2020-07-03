護乘客隱私 北捷熱顯像儀再調低亮度對比度
台北捷運公司表示，配合新冠肺炎防疫，在部分車站設置紅外線熱顯像儀，為維護乘客隱私，再調降螢幕亮度及對比度，保留防疫人員監看體溫的最低鑑別度。
台北捷運公司表示，配合新冠肺炎防疫政策，於部分車站設置紅外線熱顯像儀，其功能僅偵測旅客體溫並未錄影，但有民眾擔心內衣褲等在儀器下被看光。
北捷表示，已於今天配合環境溫度進行設備優化，將紅外線熱顯像儀全數調降螢幕亮度及對比度，並將原色階自動調整功能改為手動，使成像模糊，保留防疫人員可監看最低識別度。
北捷強調，5月8日曾接獲反映，立即將現場顯示螢幕亮度從80調降為30、對比50調降為2；今天再將亮度30再調降為5、對比2調降為0，確保民眾隱私。
北捷提醒，配合中央流行疫情指揮中心及台北市政府防疫指示，搭乘北捷於「進閘門時」及「站內或車廂無法保持1.5公尺社交距離」應戴口罩，體溫大於或等於攝氏38度旅客，北捷仍將拒載。
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