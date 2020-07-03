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醫用口罩進口近7成來自中國 納邊境抽驗顧品質

中央社 / 台北3日電

根據統計，今年上半年醫用口罩進口量突破5400萬片，其中近7成來自中國。食藥署今天宣布，將於7月7日正式將醫用口罩納入邊境抽查檢驗，避免劣質口罩輸入。

衛生福利部食品藥物管理署下午發布新聞稿指出，因防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情所需，民眾對醫用口罩需求遽增，進口量也大幅成長，醫用口罩今年上半年進口量已突破5400萬片，超過108年全年進口量4700萬片。

食藥署研究員王兆儀下午接受聯訪時表示，根據上半年進口資料，進口量前三名國家為中國、菲律賓和義大利。中國就占近7成，菲律賓15%、義大利5.7%。

以往醫用口罩進口需申請許可證，廠商會檢附品質證明。但王兆儀說，因疫情影響，各國加大產能，產線增加擔心會影響品質，決定納入邊境抽查檢驗，從源頭加強管理，確保品質。

食藥署修訂「輸入藥物邊境抽查檢驗辦法」，輸入醫用口罩除須有醫療器材許可證外，還須符合抽查檢驗規定，依「一般醫用口罩」「外科手術口罩」及「外科手術D2防塵口罩」不同口罩類別，進行細菌過濾效率、壓差、次微米過濾效率、呼吸氣阻抗等對應檢驗項目。

此外，同報驗義務人、品目、廠牌、產地的醫用口罩，進口的前三批須逐批檢驗，皆合格後採每十批隨機抽一批的抽批檢驗，如抽批檢驗有不合格者，會回到加強管理的逐批檢驗。經檢驗合格的產品，才能通關；檢驗不合格的產品，全數退運。

至於上半年進口口罩沒有邊境抽驗，民眾是否可能買到爛口罩，王兆儀說，儘管上半年進口量很多，但民眾購買的應多是實名制口罩。國產口罩從源頭就有控管品質。過去市場端約2至3年會抽驗，因中國貨居多，不合格者也以中國貨為多。

口罩 義大利 食藥署

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