養殖魚類為何石斑魚偏貴？ 網指關鍵：生長期長、成本高

石斑魚肉質鮮美、口感滑嫩Q彈，深受不少老饕喜愛，但有網友好奇，台灣的石斑魚多為養殖，為何價格卻比其他養殖魚高許多，問題曝光後，掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，餐廳點一尾活石斑要1000多塊，可是鱸魚一尾頂多400多塊，但石斑不是跟鱸魚一樣都是可以大量養殖的海水魚，為什麼兩者的價格差那麼大，「有人知道原因嗎？」

對此，有網友分析石斑跟鱸魚的價格差別，「石斑在高密度養殖下非常容易大吃小，養成率沒有鱸魚高，加上成長速度比鱸魚慢，這表示你的飼養時間會拉長，也表示電費跟飼料的成本相對比度高，飼養成本相對比較高」、「石斑魚苗跟鱸魚苗的價格也有差」、「品種，養殖地，水源，年份都有差」、「石斑的生長期要3年以上，加上本身單價高」。

另外也有人表示，餐廳的定價本來就高，如果到市場購買會相對划算，「菜市場沒那麼貴」、「那是餐廳煮的價格」、「我家這邊石斑一斤180、190元，一隻大概就一斤」、「去餐廳吃還包括房租、人力，菜市場石斑一定比較便宜」、「餐廳價格一半是給房東的」。