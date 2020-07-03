三倍券買雙鐵車票可退三倍券？林佳龍：會朝便民規畫
行政院祭出振興三倍券15日上路，不過目前對於使用三倍購買車票，是否能找三倍券或是退三倍券的做法仍未定案。對此，交通部長林佳龍說，會朝便民的方向規畫。
根據台鐵初步規畫，使用紙本三倍券購買火車票不找零，能不能找三倍券還在研議，另也不提供退票，以免造成基層困擾；換票規定則朝「與現行規定一致」辦理，若符合規定得免手續費換票一次。台灣高鐵公司說，已依據政府頒訂三倍券不可兌現、不可找零與不得儲值規範，制定相關使用規定。
對此，林佳龍今天出席遠傳電信5G開賣記者會接受媒體聯訪時表示，目前台鐵、高鐵有把三倍券如何使用在票證上方案送到交通部，還在審查當中沒定案，希望盡量便民，技術上怎麼處理會請同仁詳細檢視，做到最便民。
他強調，能不能退、怎麼處理會尊重同仁專業考量，只要技術上沒有困難，會盡量以便民服務為目標。
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