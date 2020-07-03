質子合併免疫療法 長庚治療晚期肝癌不放棄

60多歲的林姓男子，二年前體重驟降，陸續出現腹瀉、食慾不振的症狀，體重一下子就掉了8公斤，但自認身體硬朗不願就醫，家人苦勸才赴醫院檢查。原來二年前體重驟降等徵兆都與肝癌有關，確診為晚期肝癌，為了提高存活率，接受質子治療，經8個月治療，肝臟腫瘤消失。

林口長庚血液腫瘤科助理教授級主治醫師侯明模表示，林姓男子被檢查為肝癌後，先接受化學栓塞治療，但效果不彰，也讓病情惡化，轉診至林口長庚時，肝癌已經轉移，為了幫助患者消滅肝癌，決定先採取質子治療，縮小肝腫瘤，再配合免疫療法。

林口長庚質子暨放射治療中心主任張東杰表示，質子治療搭配免疫療法，治療晚期肝癌的患者，過去三年，林口長庚總計收治25例，發現控制率高達八成，存活率也提升。

侯明模說明，免疫治療搭配可以精準控制能量深度的質子射線，對晚期或較大腫瘤、肝功能稍差的患者有較好的治療效果。

林口長庚醫院自2015年底開始使用質子治療，從接受質子治療的600多位肝癌病患成功經驗發現，由於質子具有精準的特性，病患治療後兩年內肝癌局部控制率達94%。

對於比較棘手、大於5公分的肝癌，控制率亦可達到93%；但大的腫瘤有比較 嚴重的皮膚及腸胃道的副作用。對於腫瘤第四期、較大腫瘤、肝功能差及年紀較大等不能進行其他治療的病人，可考慮接受質子治療。侯明模呼籲，肝癌晚期也不要放棄希望。