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夏天是日本腦炎、類流感高峰期 衛生單位籲自我防護

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
疾管署統計國內上周急診類流感就診人次及就診病例都明顯上升，夏天同樣進入日本腦炎流行期。圖／本報資料照片
疾管署統計國內上周急診類流感就診人次及就診病例都明顯上升，夏天同樣進入日本腦炎流行期。圖／本報資料照片

進入夏天，國內新冠肺炎疫情雖已趨緩，但衛生單位發現類流感疫情有緩升的情形，依據疾管署監測資料顯示，上周門診類流感就診人次為1萬7350人，呼籲民眾仍不可掉以輕心，應做好個人衛生防護措施，出入公共場所時，應與他人保持社交距離或佩戴口罩，以降低疫情傳播的風險。

南投衛生局指出，縣內新冠疫情控制得宜，但據疾管署統計國內上周急診類流感就診人次及就診病例百分比5.4%，顯示就診占比及社區類流感疫情，均呈上升趨勢，因此提醒民眾平時應如同防制新冠疫情一般，落實手部衛生並做好咳嗽禮節，維持社交距離並戴口罩。

加上每年夏季為日本腦炎疫情高峰期，衛生局提醒民眾國內今年雖無日本腦炎確定病例，但時序已進入流行季節，對家中有嬰幼兒者應按時完成疫苗接種；住家或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境，或自覺有感染風險的成人，可評估自費接種疫苗，以降低感染風險。

如有出現發燒及咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應盡量在家休息，同樣避免搭乘大眾運輸工具及前往公共場所；就醫時，請全程佩戴口罩，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

類流感 疫情 衛生局

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