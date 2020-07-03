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雙北捷運將分家各自營運 侯友宜：討論中

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）、捷運局長李政安（左）一致表示正在和北捷商討捷運代管解約事宜。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（右）、捷運局長李政安（左）一致表示正在和北捷商討捷運代管解約事宜。記者施鴻基／攝影

新北市環狀線及後續捷運建設初期都計畫委託台北捷運公司營運，但新北市認為北捷行銷不力，有權無責，考慮提早解約。市議員葉元之今天在議會質詢，要求把環狀線等捷運全都接回自營，市長侯友宜也認同，透露雙北捷運局正在協商解約事宜，未來也不會再由北捷代管。北捷則表示剛剛接獲消息，要了解情況後再回應。

據了解，雙北捷運代管解約沒有罰則，雙方協議終止合約即可。

葉元之說，捷運三環六線動工、完工有8條，只剩汐止民生線尚未行政作業中，目前新北境內有環狀線、淡海輕軌。其中環狀線於2018年12月2日8簽約委託北捷營運3年，逢噪音等問題向新北捷運局陳情，都要和北市協調。

但目前契約規定環狀線營運新北市府須自負盈虧，和北市都沒有關係，每年卻要付3645萬元行政管理費，北捷則要負責營運安全、穩定和運量提升，今年計畫收入近9億元，但依目前資料已虧損3億多元，未來可能還會損失好幾億。

葉元之說，北捷和新北的心態不一樣，環狀線「只是幫你養一下，以後要還給你」，目前有車站熱到如同溫室，也有轉乘無遮蔽、標示會迷路，月台玻璃3個月破2次，跑馬燈難以掌握列車時間，班距不確定，都影響搭車意願，北捷行銷有努力嗎？沒有。

他說，北捷沒有什麼作為，新北市還要自己花錢辦行銷，非常誇張，當初簽約時，新北沒有捷運公司和捷運局，時代背景不同；北市又沒很認真推廣協商，「柯文哲會想反正是侯友宜要經營嘛」，所以也不一定要用心，建議可接回來自己行銷。

另外，捷運萬大一期正在興建，將經過板樹體育館，當地民眾擔心又有噪音問題，環狀線附近住戶說「每天不必鬧鐘，捷運經過就吵醒了」，但光檢查噪音就花2個月，建議也接回自建。

新北捷運工程局長李政安說，今年環狀線通車遇到疫情，運量確實低了點，原本預估每日有10萬人次，結果只有近4萬人次。目前北捷併進整體路網行銷，市府正在研擬有無機會提前解約，但要協商，因為契約中沒有解約的權利義務條款。

侯友宜則表示，他上任後已經發現這個問題，要求雙北捷運公司討論提早解約，應該很快會有結果，「自己的捷運自己營運自己承擔責任」，不能說不幫忙行銷，行銷費還要自己出。目前萬大線一期已進行近3分之2，萬大新北樹林線二期打算接回來，其他路線都會慢慢接回來做，這是成立捷運局的目的。

捷運 北捷

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