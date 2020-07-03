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專訪／7月下旬將卸國健署長 來自香港的王英偉出書憶行醫30年

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
國健署署長王英偉本月下旬即將借調期滿，日前接受記者專訪時表示「活在當下很重要」，回想這段期間對健康促進的投入，已走了一條實踐的道路。記者簡浩正／攝影
國健署署長王英偉本月下旬即將借調期滿，日前接受記者專訪時表示「活在當下很重要」，回想這段期間對健康促進的投入，已走了一條實踐的道路。記者簡浩正／攝影

國民健康署署長王英偉來自香港，行醫30多年的他，常與地方、偏鄉甚至部落患者溝通，除了一口有香港腔的國語外，連「台語」也很流；而從一名偏鄉醫師，到推動國家政策的國民健康署署長，守護民眾健康，是他永遠不變的初心。

在7月19日即將借調期滿、卸下國健署長歸建花蓮慈濟的他，本周日將出版《從樂活到善終：王英偉醫師的全人健康照護》新書。並不戀棧職位的他，日前接受記者專訪時，不改開朗心情的說「活在當下很重要」，回想這段期間對健康促進的投入，已走了一條實踐的道路。

王英偉說，他來自香港的醫師世家，會長年在東部行醫，是因當時年輕有夢，在台大就讀醫學系時，有著滿腔熱血「史懷哲」精神，參與很多服務性社團，並隨著前輩組成山地服務隊到偏鄉服務、也參與國外醫療協助，從社區長者的照顧到臨終陪伴等難得經驗，都是他日後決定往安寧、健康照護、及東部服務的種子。

台大醫學系畢業並完成訓練後，王英偉自願前往當時乏人問津的台灣偏鄉-花蓮慈濟醫院服務，一待就是31年至今。憶起難忘的回憶，他說當時人力匱乏，為了啟動巡迴醫療，他「醫師兼司機」，開著救護車跑遍花蓮每一個部落、鄉村義診，甚至爬山、涉水，民眾走不出來，他便走進去，一個個給患者看病、治療。

另一難忘回憶，則是1994年非洲的盧安達內亂時，他自告奮勇，遠赴動盪不安的災區義診，是現場唯一一位來自亞洲的黃皮膚醫師。他說當時他還在看診，接到一通神秘電話，時任慈濟基金會執行長林碧玉打來，說慈濟將投入盧安達救助計畫，需全科（家醫科）醫師，詢問他的意願。曾在美國杜蘭大學留學的他，擁有「熱帶醫學」加「國際衛生」專長，他覺得這就是冥冥之中的旨意，於是他沒有猶豫就決定前往。

在盧安達10天的經歷，王英偉與團隊深入難民營，他說當時那裡仍是戰地，「教堂裡都是彈孔」，且霍亂、痢疾等疾病肆虐，治療藥物極度缺乏，而後勤設備、補給都不甚完善，連部分醫護人員都遭感染，壓力相當大，但此經驗卻讓他體悟，「教育」是唯一讓民眾能獲得健康知識的力量，也讓他掌管國健署時不忘初心，對於國人健康促進一再的宣導、衛教。

7月下旬即將卸下署長職位，四年多的官職、64歲的他不見疲態，他說「樂活就是養生」，有固定運動習慣的他，更與記者分享小秘密：原來他去年起開始早上六點從士林的官署走路到國健署上班，每天成為署裡「第一個開門」的人，自然精神抖擻；而回花蓮後，他將繼續做安寧照護，並加強醫學教育與人文知識傳遞，讓史懷哲精神與現代典範醫師的行為共存。

國健署

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