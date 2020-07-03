晚期肝癌又轉移 質子合併免疫治療新希望

大於5公分的晚期肝癌腫瘤可能遇治療瓶頸，長庚醫院臨床發現，質子治療有助控制腫瘤。如果已轉移，搭配免疫治療也有助提升存活期，但如果腫瘤小，開刀和電燒仍是首選。

長庚醫院今天舉行記者會分享質子暨放射治療中心治療成果，60多歲林先生2年多前體重一下子掉8公斤，加上腹漲、食慾變很差，經家人苦勸終於就醫檢查，竟是晚期肝癌，腫瘤已大到13公分。

晴天霹靂的林先生接受化學栓塞治療，病況仍惡化甚至轉移，轉到林口長庚醫院。為提高治療效果及存活率，接受質子放射治療縮小肝臟腫瘤，且接受免疫治療，共同消滅殘存癌細胞，經8個月治療，腫瘤完全消失。

質子暨放射治療中心主任張東杰表示，肝癌居台灣癌症死因第2名、男性癌症死因第1名，估計國內每年約1.1萬名肝癌病患，50歲左右最常見，主要是B型或C型肝炎。

張東杰說，原發肝癌主要治療方式以手術、電燒為首選，但如果肝功能不佳、年齡太大、腫瘤位置不佳或有血管被侵犯，不宜手術；腫瘤如果大於5公分、位置靠近血管，也不宜電燒。雖然肝臟移植是好方法，但肝臟來源非常有限。

林口長庚醫院公元2015年底開始使用質子治療，從接受質子治療的600多名肝癌病患成功經驗發現，質子有非常精準的特性，病患治療後2年內肝癌局部控制率達94％；對較棘手、大於5公分的肝癌腫瘤控制率也可達93％。

不過，張東杰表示，如果腫瘤很大，可能有較嚴重皮膚及腸胃道副作用。早期曾有2名病人因副作用需住院手術，近期因經驗累積，已未見嚴重副作用發生。

張東杰說，質子治療對腫瘤第4期、較大腫瘤、肝功能差及年紀較大等不能進行其他治療的病人有好處，但如果病人肝功能非常差、腹水很多且一直反覆發生則不宜，須醫師審慎評估；如果腫瘤小於5公分，仍建議以開刀和電燒為首選。

據臨床經驗，張東杰表示，晚期肝癌但沒轉移者，接受質子治療後有超過5成存活期都長達數年；有1/3到1/2患者接受質子治療一段時間後，仍可能在其他肝部位或其他器官長出新腫瘤。

如果肝癌已轉移，林口長庚紀念醫院血液腫瘤科主治醫師侯明模表示，以目前臨床試驗結果顯示，晚期肝癌病患單獨使用免疫藥物PD-1抑制劑，約15％病患會有很明顯的腫瘤縮小，甚至消失，如果再搭配標靶藥或它種免疫藥物合併治療，能讓3成病患腫瘤得到良好控制。

侯明模說，這樣的治療成果其實比以往有長足進步，但為找出能繼續提升療效的方法，林口長庚醫院追溯近3年接受免疫治療且合併質子放射治療肝癌患者共25人發現，不論療效或存活率都大幅上升，疾病控制率可達8成，且不增加治療副作用。