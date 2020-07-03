快訊

百萬定存年利息不到8千他超失望 網友推這投資

視野一望無際！台南加碼送房房型大公開 與台積電為鄰

晚期肝癌又轉移 質子合併免疫治療新希望

中央社 / 台北3日電

大於5公分的晚期肝癌腫瘤可能遇治療瓶頸，長庚醫院臨床發現，質子治療有助控制腫瘤。如果已轉移，搭配免疫治療也有助提升存活期，但如果腫瘤小，開刀和電燒仍是首選。

長庚醫院今天舉行記者會分享質子暨放射治療中心治療成果，60多歲林先生2年多前體重一下子掉8公斤，加上腹漲、食慾變很差，經家人苦勸終於就醫檢查，竟是晚期肝癌，腫瘤已大到13公分。

晴天霹靂的林先生接受化學栓塞治療，病況仍惡化甚至轉移，轉到林口長庚醫院。為提高治療效果及存活率，接受質子放射治療縮小肝臟腫瘤，且接受免疫治療，共同消滅殘存癌細胞，經8個月治療，腫瘤完全消失。

質子暨放射治療中心主任張東杰表示，肝癌居台灣癌症死因第2名、男性癌症死因第1名，估計國內每年約1.1萬名肝癌病患，50歲左右最常見，主要是B型或C型肝炎。

張東杰說，原發肝癌主要治療方式以手術、電燒為首選，但如果肝功能不佳、年齡太大、腫瘤位置不佳或有血管被侵犯，不宜手術；腫瘤如果大於5公分、位置靠近血管，也不宜電燒。雖然肝臟移植是好方法，但肝臟來源非常有限。

林口長庚醫院公元2015年底開始使用質子治療，從接受質子治療的600多名肝癌病患成功經驗發現，質子有非常精準的特性，病患治療後2年內肝癌局部控制率達94％；對較棘手、大於5公分的肝癌腫瘤控制率也可達93％。

不過，張東杰表示，如果腫瘤很大，可能有較嚴重皮膚及腸胃道副作用。早期曾有2名病人因副作用需住院手術，近期因經驗累積，已未見嚴重副作用發生。

張東杰說，質子治療對腫瘤第4期、較大腫瘤、肝功能差及年紀較大等不能進行其他治療的病人有好處，但如果病人肝功能非常差、腹水很多且一直反覆發生則不宜，須醫師審慎評估；如果腫瘤小於5公分，仍建議以開刀和電燒為首選。

據臨床經驗，張東杰表示，晚期肝癌但沒轉移者，接受質子治療後有超過5成存活期都長達數年；有1/3到1/2患者接受質子治療一段時間後，仍可能在其他肝部位或其他器官長出新腫瘤。

如果肝癌已轉移，林口長庚紀念醫院血液腫瘤科主治醫師侯明模表示，以目前臨床試驗結果顯示，晚期肝癌病患單獨使用免疫藥物PD-1抑制劑，約15％病患會有很明顯的腫瘤縮小，甚至消失，如果再搭配標靶藥或它種免疫藥物合併治療，能讓3成病患腫瘤得到良好控制。

侯明模說，這樣的治療成果其實比以往有長足進步，但為找出能繼續提升療效的方法，林口長庚醫院追溯近3年接受免疫治療且合併質子放射治療肝癌患者共25人發現，不論療效或存活率都大幅上升，疾病控制率可達8成，且不增加治療副作用。

腫瘤 肝癌 長庚

延伸閱讀

這些生活習慣害人不淺！ 2成肝癌都由脂肪肝轉變而來

林美照切除腸道20顆腫瘤　直言不怕死「但不想躺著活」

40年不變！肺、肝癌蟬聯癌症死因前兩位

曾熬夜病倒 閃亮亮分享按摩日常驚曝長腫瘤

相關新聞

獨／險衝出松機跑道 全球首起A330落地減速電腦全失效

差不到十公尺就衝出跑道。根據民航局最新飛安公告，國籍航空公司A330機型，發生濕滑跑道落地階段遭遇飛控主電腦一／二／三號...

疫情趨緩旅運增加 台灣高鐵宣布8月起恢復每周1016班次

因應疫情趨緩、旅運需求增加，持續針對班表進行滾動式檢討。台灣高鐵公司宣布自8月1日起全面恢復每周提供1016班次旅運服務...

午後雷陣雨範圍廣 氣象局提醒這些地區指考考生要注意

今天開始就是一連三天的指考，中央氣象局今天上午發布高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市、...

羞！藍委爆：還是沒調解析度 捷運熱像儀仍能看穿內著

國民黨立委溫玉霞表示，她的助理前天搭乘台北捷運出站時，發現出入閘門旁的熱像儀仍能顯示內著輪廓；溫玉霞說，這件事情媒體之前...

松機偽出國體驗 沒起飛也好嗨

新冠肺炎疫情衝擊全球，為滿足民眾想出國的心，松山機場舉辦三梯次的「偽出國」出入境體驗，從報到拿到登機證、候機到登機坐進華...

買蛋發現「用三秒膠補破洞」 質問老闆竟回：馬上吃不會怎樣

買回家的雞蛋，若是發現破損應該怎麼處理才好？桃園一名女網友，在1日前往雜糧行買蛋，回家後按慣例把蛋一顆一顆放進冰箱內，不料竟發現有顆蛋看起來被「加工填補」過，聞起來懷疑根本就是三秒膠的味道。前往店家詢問老闆，老闆坦承就是塗了三秒膠，更說「馬上要吃的話，不會怎麼樣」，讓顧客聽了無言。

今晚12億威力彩頭獎再摃龜 下周一上看13億元

今晚威力彩頭獎累積高達12億元，買氣明顯升溫，但台彩晚間表示，今晚頭獎再度摃龜，創下連41摃紀錄，預估下周一開獎的威力彩...

專訪／7月下旬將卸國健署長 來自香港的王英偉出書憶行醫30年

國民健康署署長王英偉來自香港，行醫30多年的他，常與地方、偏鄉甚至部落患者溝通，除了一口有香港腔的國語外，連「台語」也很...

驚傳國人生吃蝙蝠 醫：帶病不計其數、接觸就易感染

國內傳出有民眾生吃野生動物，吃的還是身上帶有多種病原體的蝙蝠，這樣沒問題嗎？醫界表示，蝙蝠身上帶有多種人畜共通的病原體，...

工人生吃小蝙蝠 專家驚：不就把細菌病毒都吃下肚？

網傳台灣工人活吃小蝙蝠，蝙蝠專家大呼不可思議，由於正在新冠肺炎疫情期間，加上蝙蝠體內寄生蟲、病毒眾多，呼籲國人千萬不要拿...

昨現這周最大規模降雨 彭啟明：今天仍有午後熱對流

昨天午後熱對流發展非常旺盛，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，全台各地除台東較少外，幾乎都有顯著的雨...

午後對流擴及平地 吳德榮：注意小範圍雷擊及瞬間大雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天上午西南風帶來水氣，西南部偶有零星降雨；午後...

熱門新聞

威力彩第109053期開獎

影／國道6號暴雨狂炸 女乘客尖叫再也不敢來了

獨／險衝出松機跑道 全球首起A330落地減速電腦全失效

今晚12億威力彩頭獎再摃龜 下周一上看13億元

夏天昏沉濕邪入侵 中醫推薦三款排濕食譜

想考公務員看過來！109年高普考增列967名額

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。