買蛋發現「用三秒膠補破洞」 質問老闆竟回：馬上吃不會怎樣

買回家的雞蛋，若是發現破損應該怎麼處理才好？桃園一名女網友，在1日前往雜糧行買蛋，回家後按慣例把蛋一顆一顆放進冰箱內，不料竟發現有顆蛋看起來被「加工填補」過，聞起來懷疑根本就是三秒膠的味道。前往店家詢問老闆，老闆坦承就是塗了三秒膠，更說「馬上要吃的話，不會怎麼樣」，讓顧客聽了無言。

女網友在臉書社團記憶八德分享照片和影片，指自己買到了一顆疑似被用三秒膠填補起來的蛋。影片中用布小心擦拭後，可明顯看出表面上有一層透明硬物，試圖用指甲卻也摳不掉。原po聞了味道懷疑是三秒膠，詢問大家應該直接丟掉還是去找店家問清楚才好？

她事後更新貼文，表示自己已前往店家向老闆反應這個問題，老闆卻回覆因為蛋殼有破才用三秒膠補起來，「馬上要吃的話，不會怎麼樣」，也答應她可以換一顆。女網友認為問題根本不在是否能換一顆，而是店家為何要這樣做。最後她並沒有把蛋換給老闆，並決定通報1999，讓相關單位介入此事。據NOWNEWS報導，老闆事後喊冤自己不是黑心商店，也保證之後不會再做同樣的事。

網友們看到誇張的事件經過，感嘆「商譽不及一顆蛋的成本」、「太黑心」、「三秒膠有毒呀 」、「想錢想瘋了 」。經常買蛋的網友分享自己挑蛋的眉角，可以到有冰箱的店家購買比較新鮮，凡是有裂痕、破洞或雞屎蛋形怪異一概略過，有時還會搖個幾下才安心。