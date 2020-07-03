工人生吃小蝙蝠 專家驚：不就把細菌病毒都吃下肚？

網傳台灣工人活吃小蝙蝠，蝙蝠專家大呼不可思議，由於正在新冠肺炎疫情期間，加上蝙蝠體內寄生蟲、病毒眾多，呼籲國人千萬不要拿生命開玩笑，對環境、教育、生態、對人民健康都沒有好處。

師大聲明科學專業學院教授吳忠信表示，台灣人應該不會生吃，蝙蝠體內細菌、寄生蟲、病毒眾多，人類生吃蝙蝠，不就把這些病菌統統吃下肚？

吳忠信表示，台灣正值新冠肺炎疫情期間，新冠肺炎病毒與蝙蝠病毒很接近；他近期也研究蝙蝠身上的腦心肌病毒，這類病毒現階段會傳染畜產，造成動物的腦病變以及心肌病變，同理，若未來這類病毒突變演進，跑到人身上怎麼辦？吃野生動物本就不應該，生吃更是害人害己，不僅危險、破壞生態，也把自己嚴重暴露在病毒感染中。

在帛琉，蝙蝠湯是當地著名特產，吳忠信說，帛琉人吃的果實蝠很大隻，每隻約600公克到1公斤，當地人會煮熟吃，成為觀光賣點與當地文化；但台灣有雞豬牛羊等很多蛋白質攝取來源，台灣果實蝠是瀕臨絕種動物，全台不到300隻，不應該也不要吃。

農委會特生中心主秘鄭錫奇表示，現在正是新冠肺炎疫情發生當下，活吃野生動物是不好的，比較大型的蝙蝠，台灣、東南亞等地早年都有人利用，至今全世界仍有100多萬人吃果蝠類，但是這行為不適當，且生吃野生動物對野生動物、教育、對疫情都沒有幫助。

他認為，這行為應該是跟朋友炫耀的成分比較多，但不論是不是保育類動物，都不能任意捕捉宰殺，這行為不值得鼓勵。