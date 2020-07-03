獨／險衝出松機跑道 全球首起A330落地減速電腦全失效

差不到十公尺就衝出跑道。根據民航局最新飛安公告，國籍航空公司A330機型，發生濕滑跑道落地階段遭遇飛控主電腦一／二／三號系統均失效、自動煞車跟反推力器沒作用事件。這也是空中巴士A330機型在全球發生首起，落地減速過程中三套電腦全失效事件。

公告指出，該機型在雨天濕滑跑道降落階段，主輪已觸地、反推力準備啟用過程中，駕駛員發現飛控主電腦三套系統、發動機反推力系統、自動剎車系統及減速板均失效，導致飛機減速異常，隨即以人工剎車進行減速，飛機最後安全停於跑道末端之前，駕駛員為安全考量，請求拖車拖離跑道。

根據本報調查，該起事件為6月14日華航CI202浦東飛松機班機，飛機註冊編號B-18302，空巴A330機型，機上80餘人，落地減速時發生故障，最後停在距離跑道末端僅9.1公尺距離。當天下午5時49分塔台通知該班機無法移動，跑道暫停起降，出動拖車將飛機拖回停機坪。下午6時10分跑道恢復正常起降。

民航局說，三套飛行控制電腦同時故障相當少見，平常彼此備援，同時失效就是種異常，由於是A330在全球第一起，「雖未發生重大意外事故，仍當作重要事件看待」。目前初步調查，調閱氣象資料後，排除雷擊可能。

民航局說，已取出飛航記錄器（黑盒子）給空巴在法國總部分析問題，對方預計7月中回覆。希望可以釐清原因，做預防措施，若真是全球首例，也希望空巴可以在第一時間說明清楚。

民航局說，好在意外當天正副駕駛處置得宜，未釀成嚴重事故。但仍希望藉由飛安公告，提醒擁有同機隊、同機型、不同航空公司能夠注意這個狀況，尤其是降落地點與松機跑道長度類似更要提做計畫跟預防。目前國內華航跟長榮有相同機型。

民航局說，建議改善事項包含A330機型航機派遣前，如目的地機場如預報為雨天濕滑跑道，應考量前項不預期狀況影響航機落地性能因應措施。二是駕駛員於在空時，對雨天濕滑跑道進場前落地性能計算，應將遭遇前項狀況及使用人工剎車所需停機之距離亦列入試算；如有落地距離不足之疑慮時，應考慮轉降其他備用機場。

三是航空公司應加強駕駛員有關於雨天濕滑跑道落地時操作注意事項，提高警覺並加強對機載減速系統功能運作監控，如遭遇自動減速系統失效，須立即反應並轉換為備用或人工方式進行減速操控。

不具名航機務專家說，由於距離跑道末端僅不到十公尺，若非駕駛員操作得宜，當下將自動駕駛系統改為手動，飛機恐因為煞不住衝出跑道，最後被EMAS（工程材料攔機系統，俗稱豆腐塊）攔下。也因為松機設有EMAS，力量再大不至於衝破圍牆，再到塔悠路，最後撞到堤防。