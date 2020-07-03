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疫情趨緩旅運增加 台灣高鐵宣布8月起恢復每周1016班次

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵恢復疫情前營運班次數量。本報資料照片
台灣高鐵恢復疫情前營運班次數量。本報資料照片

因應疫情趨緩、旅運需求增加，持續針對班表進行滾動式檢討。台灣高鐵公司宣布自8月1日起全面恢復每周提供1016班次旅運服務，以更加充足的運能、提供旅客便捷的旅運服務。

台灣高鐵說，旅客可自7月5日周日凌晨零時起，依出發日前28天售票規則，透過24小時服務的高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票，歡迎多加利用。

台灣高鐵說，受疫情影響，實施短期調整班表，每周開行828班次列車。自5月下旬以來，因應疫情趨緩、旅運需求回升，經滾動式檢討後，持續調增班次服務，繼6月30日起每周開行達961班次後，再規畫自8月1日起全面恢復每周提供1016班次的旅運服務，以更加充足運能，陪伴旅客力行「防疫新生活」運動。

台灣高鐵提醒旅客，配合「防疫新生活」運動，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。

台灣高鐵說，乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

社交距離 高鐵 疫情

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