午後雷陣雨範圍廣 氣象局提醒這些地區指考考生要注意

今天開始就是一連三天的指考，中央氣象局今天上午發布高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市近山區或河谷為黃色燈號（36度以上）。

氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」說，太平洋高壓6月下旬持續籠罩台灣，造成破紀錄的高溫之後，未來幾天還是持續發威，帶來沉降作用，因此各地多半是多雲到晴、高溫炎熱的天氣。這種情況下因為雲量少，紫外線指數幾乎都在過量或危險級，考生赴考時多補充水份，並做適度的防曬。

但在未來三天還是會有些降雨的，首先，在清晨到上午這個時段，因為大環境的西南風和陸風輻合，在中南部地區會有局部短暫陣雨，不過看來這種降雨會有空檔，且很局部，不是每個地方都會下到。

氣象局說，太平洋高壓未必能完全壓制午後熱對流，因此在午後要注意午後雷陣雨，尤其今天高壓才剛開始重新增強，午後雷陣雨的範圍會比較廣，中部以北、東北部地區及南部、花蓮、台東山區皆要注意，有些地方並有局部大雨發生的機率。午後雷陣雨雖然短暫，但降雨急促、且常伴隨著雷擊與強陣風，務必多加留意。

明天、周日高壓更加西伸增強，午後雷陣雨的範圍減小，發生大雨的機率也降低，仍建議攜帶雨具備用。