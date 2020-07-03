羞！藍委爆：還是沒調解析度 捷運熱像儀仍能看穿內著

國民黨立委溫玉霞表示，她的助理前天搭乘台北捷運出站時，發現出入閘門旁的熱像儀仍能顯示內著輪廓；溫玉霞說，這件事情媒體之前已經報導過了，北捷當初說要調整螢幕顯示，但是過了一個多月，情況還是一樣，是忘記，還是故意不改，以防疫之名行偷窺之實？

本報之前報導，捷運站和知名百貨公司出入口監測體溫的熱像儀，因為螢幕解析度較高，讓不同溫度的肌膚在螢幕上以不同顏色呈現，因此內衣褲的輪廓「全都露」，民眾憂心隱私遭侵犯。

溫玉霞說，助理經過的捷運站人潮眾多，也將進入畢業季，不少學生會搭捷運，她的助理看到有高中生年紀的女生，在螢幕可視的範圍等朋友，內衣褲的形狀就這樣清楚在螢幕上呈現，路過的人只要往螢幕看，就能一覽無遺。

溫玉霞說，熱顯像儀讓女性內衣褲全都露，嚴重侵犯個人的隱私，尤其對女性實在非常不尊重。這件事5月媒體已報導，當時防疫中心和北捷都表示要調整螢幕顯示，但是不是有人陽奉陰違、故意不改，是否明知故犯，「以防疫之名，行偷窺之實」？溫玉霞說，台北市府和北捷有必要給社會一個交待，為何至今每天放任北捷站務人員觀看進出乘客彷彿只穿內衣褲從眼前走過？究竟是何種心態？又請問誰該負責？北捷的主管沒有疏失嗎？

溫玉霞說，對女性和隱私的尊重與否，代表一個社會文明進步的指標，台北捷運公司標榜提供「安全、可靠、親切的運輸服務」，但卻無視其對乘客隱私已造成侵犯的事實，由此突顯北捷站務人員漠視對人權及隱私的尊重、以及內部管理和教育訓練不足，甚至令人懷疑是否有人心懷不軌、惡意吃民眾豆腐之嫌？台北市政府應該立即檢討捷運局這種公然不尊重民眾隱私的做法，並給社會一個道歉。