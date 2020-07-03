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火警訊號異常即刻通報　中保科推24小時代管服務

撰文 / 陳俊嘉

KTV大火燒出公安問題，外界關注要如何避免因為消防警報遭到關閉，導致延誤報案甚至影響逃生，中保科技擁有40多年大型公共場域安全監控經驗，以物聯網技術結合24小時管制中心，提供消防系統受信總機「訊號遠端監控服務」，可確保感知器偵測到火災時，自動連線火警受信總機直接通報消防局，安全更有保障。

中保科技協助KTV、電影院等大型娛樂場所進行消防安全規劃，提供24小時消防系統訊號遠端監控服務。 圖／中保科技 提供
中保科技協助KTV、電影院等大型娛樂場所進行消防安全規劃，提供24小時消防系統訊號遠端監控服務。 圖／中保科技 提供

中保科技表示，KTV、電影院等娛樂場所因為容留人數多，消防規畫特別重要，中保科技協助「星據點」KTV就火災受信總機訊號進行第三方代管服務。一旦KTV內火警受信總機、室內消防栓、自動撒水、排煙或廣播設備任一遭到關閉，中保科管制中心都會知道，且可透過影像即時監看，通知營業單位的防火管理人，同時搭配「119火災通報裝置」，自動語音報案，爭取更多救援時間。

中保科技副總經理鄧經忠表示，中保科技「偵測告警影像通報系統」運用物聯網IOT設備，進行24小時遠端訊號監控，並擁有多項偵測功能，包括當火警、廣播、排煙、幫浦各主機關閉時可用電流模組偵測，火警受信總機電壓與警報輸出可移報監控，排煙開關遭轉動時可移報監控，撒水與消防栓的水閥開關可定位偵測。

中保科技「偵測告警影像通報系統」可即時偵測火警、排煙等消防系統是否正常開啟，並監看現場即時影像。 圖／中保科技 提供
中保科技「偵測告警影像通報系統」可即時偵測火警、排煙等消防系統是否正常開啟，並監看現場即時影像。 圖／中保科技 提供

星聚點台北旗艦館的消防安全系統增設「偵測告警影像通報系統」，自動監測消防系統訊號，一但系統遭到關閉，中保科技管制中心可立刻監看現場狀況，打電話確認直到狀況解除，並同步發簡訊通知防火管理人，提醒業主善盡管理責任。

星聚點台北旗艦館還新增「119火災通報裝置」，當火災發生時，營業場所的偵煙定溫感知器會連線到火警受信總機，透過119火災通報裝置，自動語音通報到消防局勤務中心，即刻派勤消防車到起火地點，而星聚點員工在察覺火災發生時也能手動通報，如此一來將可縮短報案、派遣與救援時間，也讓營業場所人員有時間引導民眾逃生疏散。

中保科技指出，目前全台有23萬家列管場所，台北市有2.9萬家，包括KTV、醫院、電影院、圖書館、學校，以及大量人流進出的服務性場所等，若這些場所都能建置消防安全系統的遠端監控設備，當火災發生時不僅能降低災損，也有助提升民眾的環境安全。

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