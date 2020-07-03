快訊

那指再創歷史高 台股跳空上漲百點突破11,900點關卡

7年前結梁子...難解瑜亮情結 馬斯克、貝佐斯從太空戰到地表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台農發爭議 公務員能借調民間公司？農委會：符合規定

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

號稱「農業國家隊」的台農發公司，6月中更換董座，農委會以借調方式，由屏東科技園區主任洪忠修接任員董座陳郁然，近期再借調農委會國際處國際行銷科簡任技正兼科長唐淑華至台農發擔任執行長，唐已在本周三已上任；業界早已聽聞風聲，唐也開始頻頻請託各貿易業者未來要多幫忙協助；是否公務員能頻繁借調到民間公司任職，在農業圈引起討論，農委會表示，人事借調符合規定。

農委會以及台農發董事長洪忠修都證實此訊息。洪忠修說，兩人過去在農委會國際處是共同的團隊，也合作得很好，因此要借助她國際行銷的專長；他說，台農發本就是出口廠商的一份子，任務要幫所有的台灣農產品出口到海外、開拓市場。

農業界人士私下討論，過去公務人員與財團法人間的必須有法源，印象中陸委會以及中央畜產會的借調有法源依據，且人事需呈報行政院同意，財團法人的借調尚且嚴謹，為何借調到民間公司很容易？他說，若依照公司法，就算是政府投資的公司，若董事長與總經理都是政府自己人，這樣一來不就變成國營企業了。

立委曾銘宗也批評，他向銓敘部求證，農委會採取「留職停薪、借調」合規定，但他質疑正當性，農委會說台農發是百分百的民營公司，為何需要借調公務員？認為社會觀感不佳。

農委會主秘范美玲表示，公務人員留職停薪辦法第4條第1項第6款規定，經核准配合國家重點科技、推展重要政策或重大建設，得辦理留職停薪借調至公民營事業機構服務。這規定主要考量政府政策任務及工具多元化，公務人員或有需配合借調至非政府單位服務，據以落實相關重要政策，符合公共目的及利益，且須經主管機關核定。

范美玲說，台農發公司擔負改變台灣傳統外銷模式、積極輔導小型生產農戶轉型，並取得國外新興通路訂單的重要政策任務，因此符合規定。

根據公務員服務法14-1條(旋轉門條款)，公務員於其離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內之職務直接相關之營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。

第13條也規定，公務員不得經營商業或投機事業。但投資於非屬其服務機關監督之農、工、礦、交通或新聞出版事業，為股份有限公司股東，兩合公司之有限責任股東，或非執行業務之有限公司股東，而其所有股份總額未超過其所投資公司股本總額10%者，不在此限。公務員非依法不得兼公營事業機關或公司代表官股之董事或監察人。公務員利用權力、公款或公務上之秘密消息而圖利者，依刑法第131條處斷；其他法令有特別處罰規定者，依其規定。其離職者，亦同。

農委會 公務員 台農發

延伸閱讀

獨／台農發董事長洪忠修首發聲：上半年業績成長兩成

農業用水 農委會說將不缺 前主委不認同

農田水利法三讀過關 全台水利會歸國有

無法用3倍券 庇護工場、農產電商有額外補助

相關新聞

松機偽出國體驗 沒起飛也好嗨

新冠肺炎疫情衝擊全球，為滿足民眾想出國的心，松山機場舉辦三梯次的「偽出國」出入境體驗，從報到拿到登機證、候機到登機坐進華...

今晚12億威力彩頭獎再摃龜 下周一上看13億元

今晚威力彩頭獎累積高達12億元，買氣明顯升溫，但台彩晚間表示，今晚頭獎再度摃龜，創下連41摃紀錄，預估下周一開獎的威力彩...

台農發爭議 公務員能借調民間公司？農委會：符合規定

號稱「農業國家隊」的台農發公司，6月中更換董座，農委會以借調方式，由屏東科技園區主任洪忠修接任員董座陳郁然，近期再借調農...

昨現這周最大規模降雨 彭啟明：今天仍有午後熱對流

昨天午後熱對流發展非常旺盛，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，全台各地除台東較少外，幾乎都有顯著的雨...

午後對流擴及平地 吳德榮：注意小範圍雷擊及瞬間大雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天上午西南風帶來水氣，西南部偶有零星降雨；午後...

服骨鬆藥後拔牙 兩個月5人顎骨壞死

66歲林姓婦人3月在診所拔牙，傷口遲遲未好，還長出大肉芽，經診所轉介到豐原醫院牙科治療，醫師一問之下，才發現林婦因服用治...

健康你我他╱爸爸血糖控制良好 胰島素完成救急

7年前，爸爸就診台北榮總新陳代謝科，飯前血糖高達254mg／dL，被要求立刻住院。當醫師宣布必須施打胰島素時，全家都陷入...

一家三口罹癌 復刻全家福奪首獎

第8屆「彩繪希望」繪畫比賽日前揭曉，53歲的雅紛以一張全家福獲得第一名。一家三口都罹癌的她，復刻15年前的全家福，現在先...

「長照防疫最想問」新竹首發 王宗曦 : 抗疫從顧好長輩開始

新冠肺炎疫情趨緩，民眾逐漸恢復正常生活，但長輩抵抗力差，防疫意識應落實為日常。新竹市衛生局長王宗曦指出，抗疫從顧好長輩開...

名醫與疾病的對話／罹鼻咽癌第四期 陳愷鴻 平常心看待

「我是醫師，我得癌症。」陳愷鴻面對病患，從不隱瞞自己與癌症和平共處十多年了。放射治療破壞他的唾液腺，唾液分泌減少，總是口...

登革熱 今年迄今首見零本土病例 台南出防疫專書分享

全台今年到目前為止，登革熱本土病例為零，創下歷史紀錄，專家表示，主要是受到新冠肺炎疫情出入境管制的影響，專家也警告南部的...

桃園對流雲系發展旺盛易有短時大雨 龜山等區達警戒

中央氣象局今天下午對17縣市發布豪雨、大雨特報，桃園市因對流雲系發展旺盛易有短時強降雨，局部地區大雨發生的機率高，需注意...

熱門新聞

威力彩第109053期開獎

影／國道6號暴雨狂炸 女乘客尖叫再也不敢來了

今晚12億威力彩頭獎再摃龜 下周一上看13億元

夏天昏沉濕邪入侵 中醫推薦三款排濕食譜

想考公務員看過來！109年高普考增列967名額

松機「偽出國」半日體驗出入境首登華航 4歲娃超開心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。