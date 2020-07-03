台農發爭議 公務員能借調民間公司？農委會：符合規定

號稱「農業國家隊」的台農發公司，6月中更換董座，農委會以借調方式，由屏東科技園區主任洪忠修接任員董座陳郁然，近期再借調農委會國際處國際行銷科簡任技正兼科長唐淑華至台農發擔任執行長，唐已在本周三已上任；業界早已聽聞風聲，唐也開始頻頻請託各貿易業者未來要多幫忙協助；是否公務員能頻繁借調到民間公司任職，在農業圈引起討論，農委會表示，人事借調符合規定。

農委會以及台農發董事長洪忠修都證實此訊息。洪忠修說，兩人過去在農委會國際處是共同的團隊，也合作得很好，因此要借助她國際行銷的專長；他說，台農發本就是出口廠商的一份子，任務要幫所有的台灣農產品出口到海外、開拓市場。

農業界人士私下討論，過去公務人員與財團法人間的必須有法源，印象中陸委會以及中央畜產會的借調有法源依據，且人事需呈報行政院同意，財團法人的借調尚且嚴謹，為何借調到民間公司很容易？他說，若依照公司法，就算是政府投資的公司，若董事長與總經理都是政府自己人，這樣一來不就變成國營企業了。

立委曾銘宗也批評，他向銓敘部求證，農委會採取「留職停薪、借調」合規定，但他質疑正當性，農委會說台農發是百分百的民營公司，為何需要借調公務員？認為社會觀感不佳。

農委會主秘范美玲表示，公務人員留職停薪辦法第4條第1項第6款規定，經核准配合國家重點科技、推展重要政策或重大建設，得辦理留職停薪借調至公民營事業機構服務。這規定主要考量政府政策任務及工具多元化，公務人員或有需配合借調至非政府單位服務，據以落實相關重要政策，符合公共目的及利益，且須經主管機關核定。

范美玲說，台農發公司擔負改變台灣傳統外銷模式、積極輔導小型生產農戶轉型，並取得國外新興通路訂單的重要政策任務，因此符合規定。

根據公務員服務法14-1條(旋轉門條款)，公務員於其離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內之職務直接相關之營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。

第13條也規定，公務員不得經營商業或投機事業。但投資於非屬其服務機關監督之農、工、礦、交通或新聞出版事業，為股份有限公司股東，兩合公司之有限責任股東，或非執行業務之有限公司股東，而其所有股份總額未超過其所投資公司股本總額10%者，不在此限。公務員非依法不得兼公營事業機關或公司代表官股之董事或監察人。公務員利用權力、公款或公務上之秘密消息而圖利者，依刑法第131條處斷；其他法令有特別處罰規定者，依其規定。其離職者，亦同。