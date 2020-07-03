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昨現這周最大規模降雨 彭啟明：今天仍有午後熱對流

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

昨天午後熱對流發展非常旺盛，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，全台各地除台東較少外，幾乎都有顯著的雨勢，也伴隨著閃電雷擊，這波熱對流衍生的降雨雲系也同時往東北方移動，中部以北的雨勢甚至延續到晚上，將近深夜雨勢才趨緩。「是這周最大規模的一波降雨」。

他說，昨天像新北市的土城、南投的國姓，時雨量超過80毫米，這種雨勢幾乎是很恐怖的降雨，外出開車都會有很高的風險，又伴隨著閃電雷擊，也建議遇到這種雨勢，務必要能避就避，暫停一小時各種活動。而下過雨後，晚上很涼爽舒服。

而今天開始，太平高壓逐漸再度西伸，今天的午後熱對流仍會有，但相對於昨天，範圍及強度會略少一些，靠山區或都會熱力作用很強的地方仍容易發展起來，周末開始會更趨明顯。

他說，預計將延續一陣子都是太平洋高壓主導台灣的天氣型態，這也代表會相當的炎熱，台北盆地內過去兩天有午後熱對流，因此溫度下滑一些，降到35-36度，預計未來這一兩周，高壓再度主導，將會是相當炎熱高溫，再有機會挑戰36-38度，其他各地也都容易到33-35度。

而未來一周，他說，盤據在長江流域已久的鋒面系統，有機會北抬，對長江周遭流域的水患，壓力暫時緩解，不過日本可能要留意後續發展，可能有顯著劇烈天氣，這都是太平洋高壓西伸的結果。

雖然是高壓盤據西伸到台灣附近，但還是有午後陣雨發展，但預期會逐步減少到靠山區，有山區的活動仍要注意這種短時劇烈天氣，每年都常有幾起因登山而被雷擊的事件發生。

彭啟明說，建議要有警覺性，看到天空顏色轉變，黑色的低雲在遠處就要有概念，盡快到安全的地方，等到雨停或最後一聲雷後30分鐘再回復，切記不要有沒做過壞事不會被雷公打的錯誤想法。

為何只是午後雷陣雨，就會造成路樹倒塌的事件，彭啟明說，其實午後雷陣雨發展中，也會有強陣風，加上雨水在樹葉上附著，也增加重量，若是樹木的樹根，沒有很充裕的樹床空間可以發展，就像是筆直的四方形根部卡在幾十公分的馬路上，這是很難健康發展的樹，當然遇到天氣變化就容易倒塌。

彭啟明

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