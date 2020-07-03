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午後對流擴及平地 吳德榮：注意小範圍雷擊及瞬間大雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局說，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市近山區或河谷為黃色燈號。圖／氣象局提供
氣象局說，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市近山區或河谷為黃色燈號。圖／氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天上午西南風帶來水氣，西南部偶有零星降雨；午後山區對流旺盛，將擴及部分鄰近平地，應慎防雷擊、強風及瞬間大雨。

今天各地區最高溫大約在35、36度，地理環境較特殊的地點，仍有升至37度左右的機率，天氣偏熱，午後遇強對流的地區，則會明顯轉涼。今天北部24至36度、中部24至36度、南部24至34度、東部23至36度。

他說，明天至下周四低層盛行偏南至西南風，天氣偏熱。中層太平洋高壓的沉降氣流不夠強，低層水氣雖減少，大氣仍不穩定，清晨上午間迎風面有局部零星降雨的機率；午後山區有對流發展，並有擴及部分鄰近平地的機率，仍要注意雷雨胞帶來小範圍雷擊、強風及瞬間大雨等現象。

氣象局說，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市近山區或河谷為黃色燈號。

減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

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