台灣粗獷主義代表波浪大樓 出自「大和旅社」少爺之手

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
高雄市私立三信家事商業學校波浪大樓現況。圖/ 吳耀庭攝影、忠泰美術館提供
高雄市私立三信家事商業學校波浪大樓現況。圖/ 吳耀庭攝影、忠泰美術館提供

屏東80年歷史的「大和旅社」近日重新開張，優雅美麗的老建築令人驚豔。但很少人知道，這棟建築曾孕育出台灣戰後第一代代表建築師陳仁和，陳仁和便是「大和旅社」起造人陳量長子。陳仁和的代表作「高雄市私立三信家事商業學校波浪大樓」，本周六(4日)起在忠泰美術館舉辦的跨國建築展「SOS拯救混凝土之獸！粗獷主義建築展」中展出。

粗獷主義（Brutalism），源自法文術語「béton brut」，亦即清水模，最初興起於1950年代的英國建築界，建築大師柯比意即是此種建築風格的先驅之一。狂放未經修飾的外觀及裸露的結構體，是粗獷主義建築極富表現力的風格特徵，亦是屬於二戰後百廢待興、社會動盪不安與實驗精神興起的體現。然而歷經時代更迭，此類建築在當今社會，常被譏為「醜陋」或「過時的技術」而面臨被拆除的危機。

2017年於德國建築博物館展出的「SOS拯救混凝土之獸！粗獷主義建築展」，是有史以來首次針對1950至1970年代粗獷主義建築的全球性調查，希望藉由展覽展開對「粗獷主義建築展」的搶救倡議運動，喚醒人們對粗獷美學的重新認識。此一大展覽陸續巡迴至維也納、波琴及阿倫等城市，透過忠泰基金會引進跨出歐洲，並由原展策展人Oliver Elser與實踐大學建築設計系主任王俊雄共同擔任台北亞洲首展的策展人。

在台北的展出的「粗獷主義建築展」，新增六件台灣在地粗獷主義建築案例研究。包含陳仁和1960年代設計的高雄市私立三信家事商業學校波浪大樓，分別以1:20與1:50的兩種模型尺度呈現波浪型結構全貌與設計細節。其他還有新北市私立天主教聖心女子高級中學、原中央研究院美國研究中心、台北醫學大學、公東高工聖堂大樓、高雄市文化中心。其中中央研究院美國研究中心去年拿下國家文藝獎的首位女性建築師王秋華設計。

高雄市私立三信家事商業學校波浪大樓由陳仁和於1964年完成，承接他在日本早稻田大學建築科的訓練，展現戰後獨特的社會語境。大樓為一四層樓高的長方形量體，以西側懸挑起伏似波浪的走廊為名。因波浪地板可形成階梯教室，提供學生更好的上課視線。其原始樸素的混凝土結構，伴隨模組化現場澆灌的構件，展現粗獷主義建築的主要特徵。

王俊雄表示，台灣粗獷主義發展於1960年代左右，此展是一個讓我們學習如何對於全球性文化現象，進行重新定位、反思以及理解的機會，如此保存它們才有積極意義。

高雄市私立三信家事商業學校波浪大樓模型。圖/忠泰美術館提供
高雄市私立三信家事商業學校波浪大樓模型。圖/忠泰美術館提供
高雄市私立三信家事商業學校波浪大樓-畢業紀念冊照片。圖/國立台灣博物館提供
高雄市私立三信家事商業學校波浪大樓-畢業紀念冊照片。圖/國立台灣博物館提供

建築 高雄市

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