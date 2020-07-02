「長照防疫最想問」新竹首發 王宗曦 : 抗疫從顧好長輩開始

新冠肺炎疫情趨緩，民眾逐漸恢復正常生活，但長輩抵抗力差，防疫意識應落實為日常。新竹市衛生局長王宗曦指出，抗疫從顧好長輩開始。專家提醒，長照機構應注意自然通風，降低傳染病發生，工作人員則要勤洗手、戴口罩，保護自己和對方。重要的是，人與人互動是有溫度的，應在良好互動下，建立家屬遵守防疫規範的標準作業流程。

新竹市政府暨出版「長照防疫最想問」工具書後，王宗曦再於日前力邀專家權威辦理討論會，出席者有台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎、台灣長照醫學會理事長劉伯恩、台灣失智症協會秘書長湯麗玉、愛福家協會總幹事涂心寧等人，與全市多達56位長照負責人或主管，交流防疫之道。

此外，也邀請台大醫院北護分院院長黃國晉、台灣居家服務策略聯盟理事長林金立、高雄縣醫師公會理事長王宏育、台大醫院新竹分院感染科主任郭漢岳，事先預錄影片，說明長照防疫知識建立的重要性。

「長照工作人員最重要的還是勤洗手和戴口罩。」李秉穎說，工作人員常在不同家戶間移動，應保護自己與被照顧者的安全。

涂心寧則指出，長照各類機構都應注意「開窗」，自然的通風換氣，可降低長者罹患傳染病的風險，建議每20分鐘要開窗1到2分鐘。若空間使用的是中央空調，也要確保外界氣體交換，可以二氧化碳濃度不超過1000ppm作為指標量測。

此外，長照機構會因應防疫需求訂定探視規則。但劉伯恩提醒，人與人的互動是有溫度的，防疫相關規範均應建立在家屬能與長者保有良好互動下來執行。

戴口罩已是全民運動，但失智長者較難配合。湯麗玉建議，可邀與失智長者最親近的「重要關係人」來勸說，提升長者意願。

王宗曦表示，感謝長照機構在防疫期間，把長輩健康照顧好。為協助長照ABC單位及失智據點防疫，出版「長照防疫最想問」工具書，把疑問化為知識，傳承給照顧長輩的人。印刷限量1500本，民眾可向新竹市衛生局及三個行政區衛生所索取，請電洽03-535-5191。另可上衛生局官網及udn讀書吧免費閱讀電子書。