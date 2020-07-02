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汽機車舊換新減貨物稅 延長5年

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
汽機車汰舊換新減徵貨物稅將落日，財政部官員昨表示，基於稅基、環保等多方考量，將再延長既有減徵優惠五年。 圖／聯合報系資料照片
汽機車汰舊換新減徵貨物稅將落日，財政部官員昨表示，基於稅基、環保等多方考量，將再延長既有減徵優惠五年。 圖／聯合報系資料照片

汽機車舊換新減徵貨物稅措施即將於明年1月7日落日，為繼續鼓勵報廢或出口中古汽、機車並換購新車，以促進相關產業發展及節能減碳，財政部今天預告修法，此租稅優惠將延長5年，預計下個會期送立法院審議，希望趕在明年落日前通過延長。

根據財政部2016年7月修正發布「中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦法」，出廠六年以上的汽車、機車辦理汰舊換新，汽車每輛減徵、退還貨物稅最高5萬元，機車則為最高4千元，此減稅優惠五年期限將於明年1月7日到期。

財政部統計，自2016年實施汽機車舊換新減稅措施以來，至今年5月共減稅約390億元，已有240萬汽機車車主受惠。

不少朝野立委針對汽機車貨物稅提案修法，除了延長租稅優惠外，不少主張減稅甚至免稅。官員表示，貨物稅有一成是地方統籌分配稅款，牽動地方政府的收入，若減稅依法要另找財源，茲事體大，必須要審慎思考。

官員指出，貨物稅的課徵要考慮環保的目的，現行做法是鼓勵民眾將老舊車輛汰舊換新，若採取單純減稅、免稅，就無法發揮鼓勵民眾汰舊換新的效果。汽機車貨物稅也跟能源稅相關，貨物稅整體稅制的檢討必須跟能源稅一起考量，需與經濟部、環保署、行政院能源辦公室等跨部會研商溝通，需要時間凝聚共識。

減徵 行政院 立法院

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