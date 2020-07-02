台灣今年登革熱本土病例為零 創下歷年紀錄

全台今年到目前為止沒有一例本土登革熱病例，創下歷史紀錄，專家表示，主要是受到新冠肺炎疫情出入境管制的影響，這也顯示登革熱到目前為止都尚未本土化，過去各界擔心登革熱本土化，即使沒有境外移入的病例也會產生疫情；同時而專家也警告南部的埃及斑紋目前普遍都出現抗藥性，特別是政治人物把噴藥當成政績，造成抗藥性嚴重。

全台到目前為止登革熱病例總共有59例，都是境外移入，其中多數都是在新冠肺炎發生之前，從國外入境台灣的病例，疫情之後的病例只有個位數，同時往年到7月時登革熱本土病例都已經相當多，但是今年到目前為止是零。

登革熱防治專家、中興大學昆蟲系教授杜武俊表示，今年到目前本土病例是零，可以證明登革熱尚未在台灣本土化，只要沒有境外移入的病例，本土病媒蚊控制得當，就不會有本土登革熱病例發生。

他表示，過去有研究認為登革熱可能在台灣本土化，這並非沒有可能，氣候暖化下，如果台灣不重視防治，有可能會像東南亞一樣全年都有病例，而讓登革熱在台灣本土化，但目前尚未發生。

杜武俊指出，去年與今年東南亞登革熱的疫情都相當嚴重，以新加坡為例去年全年的病例數是1萬6000多例，但是今年到目前為止已經有1萬2000多例，不過台灣因為今年受到新冠肺炎疫情影響管制出入境，所以東南亞的登革熱病例進入台灣的相當少。

但是他也提醒台灣目前的問題是南部埃及斑蚊抗藥性情況嚴重，幾乎全面都有抗藥性只是抗藥性高或低，根據登革熱防治中心的抽檢，特別是有疫情的地區，加強噴藥的結果，隔年抗藥性就會翻倍成長。

他表示，抗藥性不斷提高，未來可能真的會無藥可用，目前年年都會加重噴藥的劑量，也對環境造成傷害，重點應該在於環境的打掃「巡、倒、清、刷」，而不在於噴藥，但是很多政治人物會把噴藥當成政績，這也是造成病媒蚊抗藥性加重的原因之一。