一家三口罹癌 家人在她畫的全家福中團聚

罹癌不是生命的終點，抗癌要成功，強大的心理支持很重要，而透過一支畫筆的畫作，過程中竟也能給予病友強大力量。

53歲的雅紛育有一子，原是一家三口的和樂家庭，沒想到兒子在四歲時罹患腦癌，而後先生發現肺癌末期。陪著先生、兒子四處治療的她，在先生罹癌一年多後，竟發現自己盲腸旁長了腫瘤，罹患大腸癌等癌症，一家三口全成為癌症病人，讓雅紛感到青晴天霹靂。

在雅紛接受化療過程中，先生撒手人寰，但雅紛並未因此被打倒。她母兼父職，陪著孩子一起抗癌至今，同時也重拾畫筆，透過畫作抒發心情，也重拾自信。這次雅紛更以「全家得癌」的一幅畫作，獲癌症希望基金會主辦第8屆「彩繪希望」繪畫比賽病患親友組第一名，畫中復刻一家三口的全家福。

雅紛表示，一家三口罹癌的故事聽來不可思議，卻是她的真實人生。她是瑜珈老師與游泳教練，30歲時與先生結婚後，兩年後生下兒子，生活幸福快樂；而在歷經兒子腦癌、先生肺腺癌且離世，自己又陸續罹患盲腸、大腸、卵巢及去年子宮內膜癌，治療過程中因體虛讓她無法工作，但龐大的醫藥費讓家庭陷入困境。

雅紛並未被打倒，看著孩子還小，她不願放棄，「送報紙、牛奶、工地臨時工等工作我都做過！」壓力大時也曾有想不開的念頭，但孩子的一句「媽媽，我不想你離開我」，讓她轉念。

七年前，雅紛開始用畫筆抒發心情，更投稿參賽希望爭取獎金做為生活費，除了參加癌症希望基金會「彩繪希望」比賽，媒體報導也讓善款湧入，更受邀開過兩次畫展，讓她有信心持續創作，迄今累積逾百幅畫作。

此次雅紛以油畫作品參加「彩繪希望」比賽，她復刻十五年前的全家福，依兒子罹癌後拍攝的全家福而畫出，現在雖不可能全員到齊，但在她心中，一家三人還是緊密相繫，兒子已成為廿一歲的青年，英氣勃發有信，如果先生還在，應該是她畫中為發福的模樣。

雅紛用這張全家福，想對在天上的先生說：「孩子今年已21歲，平安長大，我也沒有遺憾，你就一路好走。」