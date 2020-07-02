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普拿疼同成分「百寧痛」退出市場 藥廠：非健保給付低

聯合報 / 記者羅真楊雅棠／台北即時報導
今天傳出原廠老藥「百寧痛」自願退出市場。圖為示意圖，圖／Ingimage。
今天傳出原廠老藥「百寧痛」自願退出市場。圖為示意圖，圖／Ingimage。

乙醯胺酚（Acetaminophen）是常見的止痛藥成分，在市面上有多款藥品，據推估國內每年有上億用量，今天傳出原廠老藥「百寧痛」自願退出市場。「百寧痛」藥廠葛蘭素史克公司解釋，這款藥品是舊藥，在台灣藥證到期前就因供應鏈調整之故全球停產，並非因健保藥價過低或是市占率不足的因素而退出市場。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎說，市面上有許多以乙醯胺酚為主成分的止痛藥，葛蘭素史克公司就有「百寧痛」與「普拿疼」兩款產品。它們成分相同，但每家藥廠使用的賦形劑不同，可能因此使吸收率略有差異。

中華民國藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，藥廠針對「百寧痛」與「普拿疼」在行銷、定位上有所不同，大約從去年開始，市面上就難看到「百寧痛」。

市面上同成分產品多元，衛福部健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，健保給付的500毫克乙醯胺酚藥品，含「百寧痛」在內共有49種品項，去年度國內約6.3萬人使用「百寧痛」、用量共123萬顆，申報量占所有品項的0.52%。

這款藥品自2003年納入我國健保，其藥證在今年4月10日經食藥署公告註銷，健保方面隨之於本月停止給付。停止給付前的給付價為每顆0.62元。

「過去使用這款藥品的民眾如需換藥，不用擔心安全性問題」，黃彥儒表示，「百寧痛」與「普拿疼」等都屬於指示用藥，安全性相對高。

衛福部

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