新北板橋土城瞬間大雨 樹林積水最高半公尺

新北市板橋、土城及樹林區今天下午瞬間大雨。樹林區環漢路五段與四維路口，將近100公尺路段積水，最深處有半公尺高。消防隊暫時單線封閉道路維護安全，積水已逐漸消退。

新北市部分區域中午天空布滿烏雲，接近下午1時30分許板橋區開始下雨，且雨勢瞬間變大，一名前往機關洽公民眾說，關電動門都還聽得到外面的傾盆大雨。

板橋區一名前往銀行辦事的黃姓男子表示，約1時45分步出銀行大門時，大雨夾帶風勢，已經寸步難行。他冒雨前往10公尺遠的機車處，還沒有穿上雨衣就在10秒鐘內淋成落湯雞。

上班族蘇小姐也是被大雨淋濕，她說，大雨來得又急又猛，根本來不及撐傘。

市府消防局表示，因為時雨量超過50毫米，下午2時30分新北市災害應變中心開設，市府相關局處人員進駐中心，土城區公所及樹林區公所也同步開設。

消防局說，雨勢暫停後，並沒有重大災情。樹林區環漢路五段與四維路口，下午2時48分傳出有100公尺長的積水，其中，最深處達50公分積水，消防車出動警戒並拉起黃色警戒封鎖線，將道路暫時單線封閉。積水在雨勢停後，也逐漸消退。