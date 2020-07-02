影／國道6號暴雨狂炸 女乘客尖叫再也不敢來了

中部地區今天降下間歇性豪大雨，下午2時多，國道6號國姓到霧峰路段突然傾盆而下，不僅視線看不清楚，路面也出現大片積水，雨彈狂下嚇得乘客尖叫「好恐怖」，車輛趕緊減速，並按下警示燈提醒後車注意，讓高速公路也成了慢速公路。

台北市陳小姐，她今天和朋友到南投清境農場旅遊，中部下午陰天，車子行經國道6號時，看見東方一片烏雲籠罩，沒想到車子剛到國姓、埔里交界時，突然一陣暴雨襲來，雨刷根本沒有作用，前方一片模糊，前方的車輛也緊急踩煞車，差點追撞，豆大的雨珠打的車頂叮咚作響，視線一片灰濛濛。

突然強降雨，讓所有車輛同時打起警示燈，加上路面嚴重積水，車輛容易打滑，也趕緊踩煞車，原本時速100公里的高速公路，大家只趕以時速70公里緩慢行駛，還有駕駛人擔心危險，看到有交流道便趕緊先下高速公路躲雨，避免危險。