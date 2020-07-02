夏天昏沉濕邪入侵 中醫推薦三款排濕食譜

老是覺得昏昏沉沉沒精神、排便濕黏，甚至常起濕疹嗎？可能是因為濕氣太重，需要「體內排濕」啦！夏天是濕邪容易入侵的時節，尤其台灣屬亞熱帶海島型氣候，更是潮濕悶熱，中醫師提供三種排濕食譜，教大家排除體內濕氣，斬斷病根。

馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩表示，人體的五臟六腑中，最容易遭受濕邪入侵的有肺、脾、腎，其中又以「脾濕」最為常見。由於脾主運化水濕，因此若脾腎陽虛，運化水液的功能就受到阻礙，而體內的廢棄物和多餘水分無法順利排出而成「濕氣」。

瞿瑞瑩說，中醫裡說的脾主要便是腸胃功能不好，若是飲食不規則，便容易脾胃積聚濕氣。而「脾濕」會使人頭腦昏沈、「頭重如裹」，肚子也會容易脹氣、大便濕黏。

而通常是脾濕沒有好好排出，則會進一步在肺和腎積聚濕氣，因此較常見於老人家或是久病、重病的人身上，通常症狀表現為多痰、下半身浮腫等，必須依靠較強效的中藥調理，較難以食療方式處理。

瞿瑞瑩表示，夏天是濕邪容易入侵的季節，因此建議不要太常食用精緻澱粉類，如麵包、蛋糕等，牛奶以及如起司等乳製品也要盡量少吃。

另外，瞿瑞瑩也推薦玉米鬚茶、綠豆薏仁湯和冬瓜生薑湯三款排濕食譜，在潮濕燠熱的夏天食用，讓身體多餘的水分排除，恢復乾爽、輕鬆的狀態，也避免濕氣進一步侵入肺、腎，更難治療。

【玉米鬚茶】

做法：選擇無毒玉米筍，取適量玉米鬚剝下、稍微清洗，接著鍋裡裝水，將玉米鬚入鍋煮開，煮滾後悶一下。濃淡皆宜，不需加糖。

功效：玉米鬚茶性味甘平，能利水消腫、清熱涼血、清熱，祛除體內濕熱之氣。

【綠豆薏仁湯】

做法：15克綠豆，15克薏仁洗淨，加水煮成湯。夏天可酌加冰糖（性味微涼），寒性體質或經期可酌加黑糖（溫性）。

功效：綠豆有清熱解毒作用，薏仁有肌膚美白功效。夏天常見皮膚過敏的症狀，可服用綠豆薏仁湯清熱消暑、利尿解毒，且具有改善水腫的效果。

【冬瓜生薑湯】

做法：

1. 冬瓜洗乾淨，去皮去籽，切塊備用。

2. 將薑切成薑絲備用

3. 將薑絲放入沸水中滾5分鐘後，再將切塊的冬瓜放入，滾至熟爛後熄火

4. 加入適量的鹽，健康美味的冬瓜薑絲湯即完成。

功效：

《名醫別錄》曾提及：「白冬瓜，味甘，微寒。主除小腹水脹，利小便，止渴。」冬瓜性味甘、淡、涼。入肺、小腸、膀胱經。清熱利水，解暑熱，治水腫脹滿、小便不利、瀉痢等，肥人常食之，可助於減重。

生薑則性溫，能中和冬瓜之涼性，生薑皮性味辛涼，功能和脾行水消腫，主要用於水腫，小便不利。