男全身摸到就痛懷疑卡到陰 原來罹患「公主病」

一名52歲男子平日沒有慢性病史，不菸不酒，偶爾快走當作運動，但最近身體卻多處莫名疼痛，四處求醫但仍毫無改善，不僅影響睡眠，白天也精神不佳，一度還擔心是否「卡到陰」直到醫師確診為「纖維肌痛症」並經藥物治療後症狀改善，他才解除困擾。

亞洲大學附屬醫院神經內科醫師吳致螢指出，患者平日沒有做耗費體力的粗重工作，但全身各部位疼痛卻如影隨形，即便到多家診所、醫院就診，做過不少抽血及放射檢驗，都未能改善。也曾經吃了一陣子止痛藥，似乎稍有些改善，但沒多久疼痛又來襲。

除此，患者還經常晚上失眠，導致白天工作精神不濟，連以往熱衷爬山、打球也提不起勁，令他懷疑自己自律神經失調、碰上更年期，甚至以為是卡到陰、被下降頭等。

吳致螢指出，經詳問病史、臨床表現及壓痛點檢查後，確診是俗稱「公主病」的纖維肌痛症，只要摸到哪，就會痛到哪，甚至輕觸身體也會造成莫名疼痛。由於外人無法體會患者的痛苦，因此常會以為是無病呻吟，就醫也會被當成詐病或心理疾病。

他強調，纖維肌痛症的盛行率約2至4%，以女性患者居多，確切致病原因不明；一般認為可能與中樞神經系統失調或和神經傳導物質有關。包括疼痛刺激太嚴重或持續太久，造成中樞對疼痛感受的敏感化；腦部容易將不是疼痛的刺激，誤認解讀為疼痛訊號，以致體內疼痛抑制系統功能下降。

他說，疼痛感猶如警報系統，對身體具示警作用，讓人可適時就醫，及早治療，但此病有如警報器故障，一直發出假警報，使病人身體或心理提心吊膽；不僅嚴重干擾正常工作及作息，甚至造成焦慮、憂慮及失眠。病人因此常遊走於神經科、身心科、骨科、風濕科和復健科，仍找不到原因。

他強調，目前仍無法以醫學檢驗儀器協助確診，甚至針對疼痛部位的肌肉切片檢查，在顯微鏡下也觀察不到任何的肌肉發炎病變。不過研究顯示，早年受傷、感染，或遺傳及環境因素都可能是致病因子。

吳致螢提醒，目前無法以單一因素歸咎病因，不過可藉由抗憂鬱藥物、抗癲癇藥物，以及物理治療、體能訓練及認知行為治療等方式，達到改善症狀效果。