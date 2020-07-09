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哥大退學生陳永儀兩年拚進UCLA 西點軍校首位台籍老師

聯合新聞網 / 104BeAGiver掌聲
陳永儀，美國執業臨床心理醫師/ 照片提供：104掌聲
陳永儀，美國執業臨床心理醫師/ 照片提供：104掌聲

「當鎖匠、開Uber，很高興啊！人生有選擇，就會快樂。你別看我的學經歷好像很厲害，UCLA、哥大、西點軍校、花旗之類的，其實我曾因為沈迷電玩而被哥大退學；碩士論文來回改了37次，畢業考前我跪在宿舍，請求所有神明說『拜託讓我過』；直到現在，每場演講之前我都緊張得不得了。」

陳永儀，美國執業臨床心理醫師，學經歷滿是顯赫名校和跨國企業！但人生勝利組也曾跌跤。慘遭哥倫比亞大學退學；任職美國花旗銀行紐約總行時被主管當眾咆哮；接觸上百成千的個案，她在潘朵拉的盒子裡看盡人性的貪婪、虛無、與痛苦。

不滿足白領精英的生活，她曾擔任紐約的緊急救護技術員、醫院關懷師，甚至當過鎖匠、調酒師、Uber司機，切換不同角色，360度體驗真實人生。

迷電玩！被長春藤名校fire

陳永儀14歲時，全家移民去美國，一開始，她的英文完全跟不上，考進全美前三強的哥倫比亞大學，卻因沉迷大型電玩機台，玩到被哥大退學。「當時，紐約火車站裡的大型機子，裡面第一名都是我，很有成就感，時不時要去確認有沒有被打下來！」

退學當下，她懵了！茫然、不知所措，沒面子，也不知怎麼和父母說。接下來兩年，她窩在社區大學，沒和任何同學講過一句話，直到得知加州大學洛杉磯分校UCLA保留社大名額，她把壓力轉為前進的動力，努力K書。

「收到學校通知信，好緊張，因為信封袋好薄，我擔心是不是被reject了？！如果是錄取信，一定有一堆表格要填，信封袋應該很厚….打開信封，我錄取了！一般人覺得大學入學通知信很普通，但你沒辦法想像，我有多快樂，因為如果沒有學校可以念，我真不知道我要去哪裡？」

兩百年來 美國西點軍校第一位台籍老師

在美國西點軍校擔任領導力及行為科學系教授，是陳永儀極為寶貴的工作經歷。她是西點軍校裡極少見沒有軍人官階的老師，也是西點軍校成立兩百年來第一位台籍老師。為何她在一年多後離開西點軍校？對許多事物都保持好奇感的陳永儀，如何活出最好版本的自己？

【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

西點軍校 紐約 UCLA

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