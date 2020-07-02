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外籍人士入境 登機前3個工作日須附「採檢陰」報告

中央社 / 台北2日電

外籍人士申請來台需檢附登機前3天內新冠肺炎採檢陰性報告，實務發現登機日若在假日，可能遇到困難。疫情指揮中心今天宣布，已將3天內改為3個工作日因應。

考量台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情平穩，外籍人士入境逐步鬆綁。自6月29日起，外籍人士只要非觀光旅遊或訪友、看藝文活動等，都可申請來台。但入境時一律檢附登機前3天內的武漢肺炎核酸檢驗陰性報告，且要接受14天居家檢疫。

不過，有些想申請入台的外籍人士反映，要準備登機前3天內的陰性檢驗報告有難度。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在記者會回應相關問題時表示，外籍人士申請來台必須檢附3天內陰性證明，但因每個國家的量能不一致，目前實務上有遇過一些狀況，如搭機時間是週日，必須週四採檢、週五就要拿到報告，可能確有難度。

羅一鈞說，指揮中心已針對上述狀況修改規定，將3天內改為3個工作日，可避免假日無法檢驗或無法取得檢驗報告的問題。目前還沒有討論到更進一步的放寬措施。

疫情 武漢 肺炎

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