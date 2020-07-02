新冠肺炎今增1例境外移入 接觸者23人

疫情指揮中心今天宣布，增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，為赴墨西哥工作返國者。他搭機時無症狀、防護齊全，入境主動告知，目前匡列接觸者23人。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在記者會表示，新增1例境外移入武漢肺炎病例（案448），為50多歲男性，今年2月初到墨西哥工作，7月1日返國入境。

羅一鈞表示，個案6月17日至22日陸續出現頭痛、咳嗽、四肢無力及發燒症狀，並曾於墨西哥當地多次就醫，但因當地對輕症者不採檢，因此他未採檢。

個案經治療後於6月25日症狀緩解，搭機時已無症狀，且戴N95口罩、護目鏡等，在7月1日入境時主動告知過去14天內曾有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，經檢驗於今天確診，目前個案收治住院隔離。

羅一鈞說，因個案搭乘的是商務艙，接觸人少，衛生單位已掌握個案接觸者共23人，其中11人須居家隔離，包括同行同事1人，同班機前後二排乘客10人（另有1人轉機未入境），同班機機組員11人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

台灣截至目前累計448例確診，分別為357例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。