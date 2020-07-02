中投豪雨特報！ 15縣市大雨 這些縣市大雷雨持續中

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天台中市、南投縣有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區、恆春半島及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

中央氣象局稍早針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，接著針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。(顯著對流系統或午後雷陣雨影響時)易有雷電發生影響飛機起降，請留意最新航班資訊。

大雷雨即時訊息示警區域：

台中市：中區、東區、南區、西區、北區、北屯區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、石岡區、霧峰區、太平區、大里區、和平區。

彰化縣：二水鄉。

南投縣：南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉。

雲林縣：斗六市、古坑鄉、林內鄉。

嘉義縣：中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉。