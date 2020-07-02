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大雷雨報到！雙北基隆桃竹苗慎防劇烈降雨、雷擊
中央氣象局針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。
路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。(顯著對流系統或午後雷陣雨影響時)易有雷電發生影響飛機起降，請留意最新航班資訊。
大雷雨即時訊息示警區域：
基隆市七堵區。台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區。新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、深坑區、石碇區、平溪區。
桃園市桃園區、中壢區、大溪區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區。新竹縣竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉。苗栗縣南庄鄉。
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