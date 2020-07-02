World Gym攝影賽十萬冠軍作品惹議 小編回應了

知名健身中心「世界健身俱樂部（World Gym）」近期舉辦一場攝影比賽，其中第一名獎金有10萬元，不過World Gym官方在社群網站公佈第一名的得獎作品時，引來不少網友討論，許多網友質疑照片的水準和評審的標準，甚至有網友跑到其中一位評審的Instagram社群上提問，對此評審則是回應該張照片贏在攝影觀點上，希望大家可以冷靜思考。

世界健身俱樂部（World Gym）近期舉辦攝影大賽，民眾不限任何攝影器材，只要拍出以World Gym或FITZONE據點的外觀主題參賽，就有機會獲得名次和獎金，其中第一名獎金為10萬元，其次後四名為5萬、3萬、2萬、1萬，不過官方上月30日公佈第一名得獎作品時，引發網友熱議。

許多網友對這張仰角拍攝的得獎作品紛紛表示「拍照白痴如我，都拍的比第一名好」、「我公司隨便一個攝影助理都拍的比他好」、「哇。這真的是超後現代美學誒」、「第一名後臺是不是很硬」、「本來想參加的，還好後來沒有」、「這種攝影技巧第一名 你也可以」、「我不懂藝術」、「根本內定吧」。

甚至有網友跑到其中一位評審的Instagram社群上提問「審美是不是出了問題」，對此該位評審則是表示「一點都沒有啊，一堆人拍長曝、車軌、星芒、倒影，自然有想法的照片就跳出來了。是台灣人把攝影的框架放太小。太多芭樂照」，他稱第一名的作品贏在攝影觀點，把生活中平凡場景拍出特別的互動和錯視感，由3D場景變為2D，比賽是在各種考量下產生的結果，他呼籲「希望大家可以冷靜思考」。

而World Gym官方的小編也出面回覆網友，表示比賽沒有內定，為求公平和專業都是請線上知名攝影師評選，World Gym內部人員都沒有參加。