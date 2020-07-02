跨越生死師生緣 高醫大感謝大體老師

大體老師是學生習醫生涯中特別的指導者，他們靜默、跨越生死的指引，帶領習醫過程探索人體結構奧秘。高醫大今天的人體及器捐感恩會上，學生感謝大體老師的奉獻及家人的成全。

大體老師是指去世後遺體捐贈給醫學院，供醫科生於解剖課學習之用，皆稱之為「大體老師」。

高雄醫學大學今天舉辦108學年度人體暨器官捐贈感恩大會，感念大體老師的教導、器官捐贈者遺愛人間的大愛精神。

高醫大校長鐘育志致詞表達感謝大體老師與器官捐贈者的大捨無私，藉由捐贈大體或器官，奉獻於醫學教育與延續受贈者生命。他勉勵學生用謙卑虔敬的態度認真習醫，成為仁心仁術的良醫，不辜負大體老師與其家屬們的心願和期許。

醫學系的馬同學在致感謝詞時也感謝大體老師在學習和考試的過程中一路相伴，讓學生們在醫學知識的汪洋大海中，找到前行的方向。牙醫系張同學說「跨越生死的師生緣是最靜默無言，卻刻骨銘心的教導」，感謝大體老師不求回報的奉獻及家屬的無私成全。

高醫大指出，解剖學不只是醫學教育，也是蘊涵人文的生命教育，學生在解剖課前會訪談大體老師家屬以了解老師的生平，透過互動省思生命的價值，學習尊重、利他的精神。

108學年度高醫大有19名大體老師陪伴學生度過解剖實習課程，高醫大感念大體老師人生謝幕之際仍用最後的力量成就醫學的進步，是生命教育及醫學教育重要的推手。