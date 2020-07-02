職場霸凌「吞下去」? 精神科醫師教你4招自救

小心霸凌，在職場、校園都有可能出現。就讀國一的小玲（化名）剛升上國中，覺得一切新奇，未發覺與同儕的交談少，後才發現被同學忽視孤立，她開始悶悶不樂、睡不好、寡言、變瘦，精神狀況極差而被家人發現並就醫；經醫師開給抗憂鬱、助眠藥物，加上心理治療下情況改善，加上父母幫她辦轉學，小玲在新環境重獲新生。

收治小玲的書田診所精神科主任醫師孔繁錦表示，不只校園霸凌，許多人與同事、上司相處的時間比家人還長，若職場關係不健康甚至發生霸凌，對身心影響不可輕忽。

孔繁錦說，常見職場霸凌類型有4類，如語言暴力、性騷擾、肢體暴力、精神暴力。根據門診觀察，約1成的人有被職場霸凌經驗。他們為了生活、為了經濟，主管掌握加薪升遷，在職場員工通常是弱勢，有苦不敢說，只有忍耐，最後導致精神創傷。

如他也曾收治過一名28歲女性，主管有時會以了解工作業務為由約喝咖啡，幾次後發現主管會毛手毛腳讓她很不舒服，但礙於主管權勢，不知該如何是好，只能找理由躲避，但久而久之心理受創，更因此罹患憂鬱症。

若遇到霸凌該怎麼辦？孔繁錦說，遇到霸凌要正面回應，忍讓可能會換來更多霸凌，讓加害者更加囂張，讓自己處於任人宰割的狀態。若遇到霸凌時，可透過錄音、通聯來積極蒐證、讓該知道的人知道、找加害者面質、出現身心症狀需求助諮詢等四方式自救，不要獨自面對。

孔繁錦呼籲民眾面對職場霸凌不可強忍，除了透過公司或政府申訴管道之外，出現身心症狀或陰影無法擺脫時，務必尋求精神或身心科醫師協助；而親友若發現家中成員突然出現哭泣、食慾差、寡言、變瘦等情形，應提高警覺，並協助就醫諮詢。