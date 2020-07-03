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46歲頂呱呱再突破！賣早餐、推人臉辨識點餐、粉絲當品牌大使

聯合新聞網 / 食力Foodnext
頂呱呱在士林劍潭開設推比照信義A13的「超級複合店」。圖／食力foodNext
頂呱呱在士林劍潭開設推比照信義A13的「超級複合店」。圖／食力foodNext

頂呱呱新推出的早餐系列，包括4款蔥抓餅。劉人豪笑說，由台式的頂呱呱推出台式的蔥抓餅，是再適合不過了。圖／食力foodNext
頂呱呱新推出的早餐系列，包括4款蔥抓餅。劉人豪笑說，由台式的頂呱呱推出台式的蔥抓餅，是再適合不過了。圖／食力foodNext

【採訪·撰文＝黃敬翔】

1974年創立的台灣本土速食品牌「頂呱呱」46歲了！挺過新冠肺炎疫情衝擊，2020年7月1日頂呱呱正式插旗士林劍潭，開設第6家複合概念店，除了比照信義A13的「超級複合店」模式，有炸雞配「美國功夫茶」、咖哩飯、沙拉、生啤酒等餐點外，更帶來3大全新嘗試。

新嘗試一：推早餐系列、擴充品項，拉長戰線！

士林劍潭店將成為頂呱呱全台首家開賣「早餐系列」的門市，早餐品項包括蔥抓餅與漢堡系列。頂呱呱副總特助兼任行銷部主管劉人豪表示，開發早餐系列一方面是基於上海、美國的海外分店出現相關需求，另一方面也是為了延長戰線，拉長營業時間。

「我們標準店通常是早上11點開，但賣早餐讓營業時間延長至早上7點開始。」劉人豪指出，士林劍潭店的營業時間為早上7點至晚上11點，各時段提供不同餐點，可提供消費者一整天的用餐服務。他也表示，下半年會將早餐系列拓展到以通勤族為主的5家門市，如左營、板橋等。由於營業時間拉長，可服務更多族群，保守估計可創造出2億以上營收成長，單店則可以成長至少2成。

頂呱呱士林劍潭店除了炸雞外，還有販售「美國功夫茶」飲品、早餐系列、咖哩、沙拉等餐點，稱得上是全台頂呱呱餐點組合最多元的門市。圖／食力foodNext
頂呱呱士林劍潭店除了炸雞外，還有販售「美國功夫茶」飲品、早餐系列、咖哩、沙拉等餐點，稱得上是全台頂呱呱餐點組合最多元的門市。圖／食力foodNext

新嘗試二：推「人臉辨識功能」全自動點餐系統

頂呱呱也宣布，士林劍潭店會首度導入「全自動點餐系統」，門市內將設有2台自動點餐機。然而，這套系統與其他同業都有所不同。

一、支持現金與銅板付款：

劉人豪說，雖然現在正邁向「無現金支付」的時代，但許多人仍然比較習慣現金支付，因此士林劍潭店2台自動點餐機中，就有一台可以支持現金支付，滿足不想排隊點餐、卻又只有現金的客群。

二、特別增設「人臉辨識功能」：

常去一家早餐店久了，老闆娘可能久而久之就知道你今天想點「老樣子」，而人臉辨識功能將此情境完全電子系統化呈現。每台自動點餐機都會藉由鏡頭，記錄熟客的點餐歷史，下一次光顧時馬上就會跳出過去常點的餐點。劉人豪表示，店員會輪班、也可能隨時會換，但自動點餐機可以24小時隨時服務，此外每筆歷史記錄都會保存3個月、且沒有數量上限。

三、全程無須與店員有任何的接觸動作與對話：

頂呱呱表示，希望能將「自動化」做到最極致，有時候顧客心情不好，特別不想與人對話時，就可以使用自動點餐機點餐付款後，等餐點製作完畢，到「自助取餐櫃」取餐。而自動取餐櫃的原理同樣基於「人臉辨識功能」，會辨識點餐者的面貌，打開相對應的櫃子，減少取錯餐點的可能性。

使用左邊的「自動點餐機」點餐後，藉由「人臉辨識功能」記錄的資訊會串連到右邊的「自助取餐櫃」，當餐點完成，鏡頭感應到點餐者前來，便會自動打開櫃門供取餐。圖／食力foodNext
使用左邊的「自動點餐機」點餐後，藉由「人臉辨識功能」記錄的資訊會串連到右邊的「自助取餐櫃」，當餐點完成，鏡頭感應到點餐者前來，便會自動打開櫃門供取餐。圖／食力foodNext

劉人豪表示，未來會視情況評估其他門市是否也導入全自動點餐系統。他也預告，如無意外，2020年7月中旬頂呱呱將推出手機會員app，讓頂呱呱數位化實力再上一層樓。

新嘗試三：全新圈粉計畫，真愛頂呱呱才是最佳「品牌大使」

46歲的頂呱呱，還有其他新嘗試。劉人豪表示，2020年4月15日開始募集集團品牌大使，以每週最少吃一次頂呱呱、兩天沒吃到會想念，且知道頂呱呱的吉祥物叫阿勇為必備條件，廣邀所有喜歡頂呱呱的忠實粉絲報名參加，截至5月底已超過500人報名，目前已確認入選12位品牌大使。這些品牌大使橫跨全台，年齡層從3歲到40歲皆有，並各自有擅長使用的社群平台。

「比起尋找網紅、KOL（關鍵意見領袖），我們更希望品牌大使由真愛頂呱呱的人擔任。」劉人豪稱，當上頂呱呱大使有許多福利如每月獲得一份集團餐卷、第一時間試吃新品、享專屬折扣等，但他們也能為頂呱呱打造有別於餐飲業界的特殊圈粉計畫。

46生日慶 就是要歡慶1個月

適逢46生日慶，頂呱呱也以「生日就該一個月」為主題，定調2020年7月為頂呱呱生日月，推出多項優惠。2020年7月15日將首度開賣粉絲期待已久的「經典辣味炸雞」，並在7月20日、頂呱呱46歲生日當天進行「辣味一斤雞」超級快閃活動。同時，自7月6日起，若購買全家桶餐，即贈送與台灣在地派對佈置品牌「Let’s Party來派對」合作、全台限量1000份的「炸雞蛋糕佈置組」增添樂趣。

劉人豪也表示，2020年7月6日將發放「頂呱呱集團荷包振興券」，可在頂呱呱全集團包含頂呱呱、美國功夫茶、東京油組総本店、新加坡發起人肉骨茶、韓國魷魚大叔、美國紐約舒芙蕾使用。他說，「整本振興券最高可省2200元，預計發行2萬本，總計發送4400萬為民眾荷包振興。」

頂呱呱目前在全台有超過60間門市，美國與上海則各有9與6間。劉人豪透露，2020年下半年預計將陸續於桃園機場、青埔八景島水族館等開設新展店。2021年更將進軍日本、馬來西亞。

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