聽新聞
test
0:00 / 0:00
想考公務員看過來！109年高普考增列967名額
考試院院會今天通過，109年高普考增列需用名額967名，另外，109年警察人員升官等考試、109年交通事業鐵路人員升資考試，定於11月7日至11月9日在台北等4個考區舉行。
考試院表示，高普考原公告需用名額為3171名。依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額967名，其中高考三級598名，普考369名。連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計4138名，其中高考三級2588名，普考1550名。
考試院院會今天也通過109年警察人員升官等考試、109年交通事業鐵路人員升資考試，將於11月7日至9日在台北、台中、高雄及花蓮等4個考區舉行。
考試院表示，這項考試均屬現職人員晉升官等、資位的考試，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式等，均分別依照各該相關考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言