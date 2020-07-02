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想考公務員看過來！109年高普考增列967名額

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
考試院院會今天通過，109年高普考增列需用名額967名，圖為考試院。本報資料照片
考試院院會今天通過，109年高普考增列需用名額967名，圖為考試院。本報資料照片

考試院院會今天通過，109年高普考增列需用名額967名，另外，109年警察人員升官等考試、109年交通事業鐵路人員升資考試，定於11月7日至11月9日在台北等4個考區舉行。

考試院表示，高普考原公告需用名額為3171名。依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額967名，其中高考三級598名，普考369名。連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計4138名，其中高考三級2588名，普考1550名。

考試院院會今天也通過109年警察人員升官等考試、109年交通事業鐵路人員升資考試，將於11月7日至9日在台北、台中、高雄及花蓮等4個考區舉行。

考試院表示，這項考試均屬現職人員晉升官等、資位的考試，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式等，均分別依照各該相關考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。

考試院 警察 高普考

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