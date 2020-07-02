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紙本三倍券買台鐵車票 初步規畫不能退、免手續費換1次

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
網路上流傳，只要將3000元全部拿來買台鐵車票，退費後扣掉手續費可賺1940元。示意圖。本報資料照片
網路上流傳，只要將3000元全部拿來買台鐵車票，退費後扣掉手續費可賺1940元。示意圖。本報資料照片

振興三倍券7月15日開放領取使用。根據台鐵初步規畫，若使用紙本三倍券購買台鐵車票，不得退現金，另換票規定朝「與現行規定一致」方向辦理，若符合規定得免手續費換票一次。台鐵局說，相關規畫已報交通部，後續待核定後就能對外公布，讓民眾清楚相關使用限制。高鐵公司則表示，會依三倍券使用規範：不兌現、不退錢、不找零，制定相關使用規範。

目前三倍券可用於台鐵車票、一日券等。根據台鐵初步規畫，使用紙本三倍券購票不得退現金，即便當下有搭配現金一起使用都一樣。

至於換票規定，台鐵局說將朝與現行規定一致，只要符合換票規定，每張車票都享有換票權利，即可免手續費換票一次，最遲須於該車次開出前30分鐘辦理，起迄站也要相同，對號車不同車種可任意變更。

台鐵局說，若是使用電子三倍券，就是按照規定，使用甚麼支付（如信用卡）就怎麼退。

不過目前交通部提出電商白名單中，囊括陸海空訂票，唯獨缺少台鐵。

台鐵說，因現行台鐵網路訂票購票業務（符合振興券電商白名單）與台鐵夢工廠（不符合電商白名單）皆使用同一網域，致經濟部審查判為不合格電商。已將上述兩者改分別使用不同網域，並向經濟部溝通，完成網域調整後，重新送交經濟部審核，通過後台鐵網路購票付款即可納入白名單，力拼7月15日前納入。

針對先前網路流傳鐵道迷一套「套利公式」，只要將3000元全部拿來買台鐵車票，退費後扣掉手續費可賺1940元。按鐵道迷的套利公式，當出1000元買3000元的三倍券後，拿去台鐵購買車票，新城至嘉義自強號全票三張，一張1002元，三張共3006元，用三倍券支付完後，自付零錢6元。接著到候車室吹冷氣10分鐘，再到另外窗口辦理退票，扣掉三張手續費20元乘三張共60元，退回現金2946元，再扣除個人成本1006元（花1000元買三倍券加6元車票錢），結果不用做任何消費可實拿現金1940元，台鐵則賺60元。

台鐵局表示，根據經濟部規定，三倍券不可用來套利，因此將依照經濟部和交通部規定，擬定相關規畫，經奉核後，就會實施。

台鐵 電商 三倍券

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