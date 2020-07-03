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新冠肺炎帶來的「新常態」是什麼？全球6大消費趨勢大解析

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖／食力foodNext
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【撰文＝黃敬翔】

新冠肺炎（COVID-19）改變了經濟與消費格局，全球預計陷入1930年代以來最嚴重的衰退。」市調公司歐睿國際（Euromonitor International）於2020年6月份針對疫情發生後，對消費市場造成的影響報告中一開始即指出，「直到如今不確定性仍然很高，但顯而易見的是，經濟不會毫髮無損，消費者的日常生活也會發生變化，從長遠來看甚至會出現新常態。」

疫情大流行 讓消費者重新評估生活優先順序

歐睿國際報告指出，隨著失業率上升、收入減少，預計會有更多家庭成為低收入戶，加上社交隔離政策，讓消費者變得比以往更關注健康與金融安全。疫情大流行，也使消費者重新評估生活優先順序，產生了全新的價值觀和消費標準。

歐睿國際舉例，像是疫情發生後，消費者被迫養成在家中進行工作、娛樂、購物和身體鍛鍊；對病毒的焦慮，讓更多人轉向尋求可幫助改善心理健康的商品；老一輩轉向線上購物，而年輕人則減少購物頻率，並儲存一些生活主要產品。種種現象都在暗示品牌與零售商，消費行為真的不一樣了！歐睿國際指出，在疫情時代下，消費市場的變化存在6大趨勢。

疫情時代的6大關鍵趨勢：

一、永續發展目標的調整，「糧食安全」成首要考量

歐睿國際認為，「永續發展」的概念受疫情影響，已經從道德標準與環境問題如塑料污染和氣候變化等議題，轉向創造更好的社會與經濟價值。新冠肺炎會重新調整消費者的優先考慮項目，諸如「食品包裝可永續使用」問題會在中短期內先被放在一邊，「減少食物浪費」、「動物福利」與「糧食安全」等議題會先放在最前線。

不過，歐睿國際也強調這股改變的風潮，在疫情爆發前就已經存在，只是疫情讓其勢頭有所加強。

二、創造新消費體驗，「回家吃飯」重返主流

「疫情採取的社交隔離政策，讓『家』成為一切活動的中心。」報告指出，消費者在家中的時間更長，日常習慣被重新調整，用餐風氣也重新回到家中，且疫情結束後也可能會保留下來。這是因為疫情大流行後，人們減少外食，增加在家自煮的頻率長達2～3個月，一些消費者從中發現自己對烹飪的興趣、或熱愛程度得到提升。

此外，新的相關社交平台與免費的線上烹飪課程、尤其是一些由著名廚師親自授課的課程也助長了這一趨勢的發展。

三、消費場域與時間改變，「消費行為」大不如前

新冠肺炎加速了線上零售的發展，同時簡化購買、退貨等流程，達到「零售即服務」目標的「無摩擦零售（frictionless retail）」與利用網路直接與消費者產生連結「直接面對消費者（Direct-to-Consumer，簡稱D2C）」營銷逐漸成為主流。

歐睿國際指出，餐飲業受影響大，且復甦速度很慢，目前餐飲業只能將重點持續擺在包含「D2C」在內的替代消費管道上與發展「B2B2home（送貨到府）」，利用網路直接取得訂單後，再藉由第三方企業送出服務。此外，由於消費者不再像過去一樣「衝動式」的購買食品，只會優先購買必需品，也會導致許多相關通路與電商平台受影響。

四、健康重新定義，人們追求更加「純粹」的健康飲食

健康風潮在疫情下重新定義，人們追求更加「純粹」的健康，除了身體健康外，心理健康的重要性也成為焦點。歐睿國際指出，具有增強免疫力、減輕與舒緩壓力的產品變得更加重要，天然的健康食品與替代性功能食品則讓人的身心面對疫情更有彈性。在家庭中，飲食健康與衛生管理成為核心。

報告表示，疫情影響下，可取代酒精與菸草、含「大麻萃取物」、「咖啡因」等可舒緩壓力成分的產品可能加速發展。此外，由於社交隔離可能帶來久坐不動的生活方式，打破運動與飲食的平衡關係，「健康飲食」將成為消費者的重要話題，加速更全面健康飲食的發展。

五、創新需要新思維，沒辦法再像以前一樣「一切照舊」

疫情讓許多公司無法像以往一樣「一切照舊」，讓企業不得不重新審視自己的創新是否能吸引消費者。歐睿國際指出，能提升免疫力與舒緩壓力的成分，其需求不斷上升，會推動食品與餐飲業的創新。由於財務能力較差，許多新創品牌將難以生存；而消費者購買力下降，也會讓價格較昂貴的純手工製作品牌面臨壓力。

六、「新常態」誕生，但「包裝食品」產業較不受影響

揮之不去的居家隔離與對疫情的恐懼，使人們的生活被改變，「新常態」因此誕生。在家工作與用餐頻率增加、購物、線上遠程學習、無現金支付都會成為常態，消費者的心態也轉向減少非必需品的消費。

報告指出，社交隔離讓他們目睹了喝酒文化的轉變，消費者會傾向將收入用於購買讓他們更健康的產品，減少對酒精的需求。對於食品業，歐睿國際則表示「除了新鮮食品、包裝食品與家庭護理產品外，其餘消費市場都受疫情衝擊、產生負面影響。」

歐睿國際指出，2020年全球人均消費支出會下降5.2%，直到2022年才恢復到2019年的水平，但仍然遠低於疫情發生前、2020年預計該有的水準。由此可見，即使新冠肺炎疫情完全過去，對整體社會造成的影響也非一朝一夕就能恢復原狀，甚至可能不會再回去！面對消費市場格局的改變，食品業與餐飲業者改變的腳步也該盡快跟上了！

【延伸閱讀】

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【參考資料】

Euromonitor International：How Will Consumer Markets Evolve After Coronavirus?

疫情 新冠肺炎

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