普拿疼取消健保給付？竟是因為這藥退出市場

與普拿疼同成分的藥品「百寧痛」傳出不再有健保給付，陸續有醫療院所醫師注意到這項給付遭取消，懷疑是政府長年砍藥價導致該藥退出市場。不過經了解，葛蘭素史克公司有多款同成分藥品，自願停止展延這款舊藥的藥證期限，健保才隨之停止給付。目前市面上仍有多種同成分藥品，用藥民眾毋須擔心斷藥。

台灣兒科醫學會副秘書長詹前俊說，昨起不少醫師反映「普拿疼」不再有健保給付，有的醫療院所還有庫存，如今可能不知如何處方給病人，「是否該多收健保價差？但好像也沒多少錢，或許就送給病人」。

台北市醫師公會理事林應然說，「普拿疼」在市場上有多款學名藥，其價格比原廠藥便宜，因此推測葛蘭素史克公司的原廠藥在市場上占率相對不高。健保署長年砍藥品給付價格，可能因此使藥品退出市場。

不過經查，葛蘭素史克公司生產的、與普拿疼同成分的乙醯胺酚（Acetaminophen）相關產品，在台取得數十張藥證，其中部分藥證到期且已註銷。近期藥證遭註銷、健保給付一併取消的產品並非「普拿疼」，而是「百寧痛」。

衛福部食藥署藥品組科長林意筑表示，「百寧痛」的藥證早在前年11月到期，廠商未申請展延，因此今年初清查後予以註銷。不過民眾毋須擔心用藥受影響，台灣核准的乙醯胺酚成分藥品藥證有1122張。

葛蘭素史克公司回應，「百寧痛」是舊款藥品，在台灣藥證到期前就已全球停產。葛蘭素史克公司目前有相同成分的產品「普拿疼」，因此沒有為「百寧痛」申請藥證展延。