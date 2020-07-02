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基隆好書交換 今起快帶二手書來挖寶

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆好書交換活動今起兌換書卡，26日大家一起來換書。圖／基隆市政府提供
基隆好書交換活動今起兌換書卡，26日大家一起來換書。圖／基隆市政府提供

今天可兌換換書卡　26日來換書

從今天起，民眾可將家中二手書拿到基隆市各公共圖書館兌換「換書卡」，26日換書日當天，憑卡1比1兌換其它二手書。活動當日為防疫需求，民眾需配合量測體溫並配戴口罩，入場時需登記姓名與聯絡方式，活動結束後將會依名單抽出30名，隨機致贈精選暢銷好書1冊，歡迎大家一起換好書。

文化局長陳靜萍說，基隆市好書交換活動辦理至今已邁入27年，每年都相當受到歡迎，參與民眾很多，並非推廣圖書館典藏的館藏書，而是以讀者做為主軸，由參加者帶著閱讀過的二手書來和其它愛書人互相交換，除了能增添閱讀的趣味性外，也能在書堆中挖寶，拓展新的閱讀口味，幫書找到新的主人，為書帶來新生。

即日起，民眾可將家中二手書拿到本市各公共圖書館兌換「換書卡」，並於7月26日換書日當天，憑卡1比1兌換其它二手書。活動當日為防疫需求，民眾需配合量測體溫並配戴口罩，入場時需登記姓名與聯絡方式，活動結束後將會依名單抽出30名，隨機致贈精選暢銷好書1冊。

收書規則為民眾在收書期間，將想交換的圖書及CD送至收書地點（郵寄不受理）由館員發給換書卡，每冊不計頁數均以1點計，CD以正版為限，1片1點計。

相關資訊詳「基隆市公共圖書館」粉絲專頁、基隆市公共圖書館官網基隆市文化局官網，或洽（02）24224170#276、298。

圖書館 基隆 口罩

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