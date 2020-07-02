改善花東醫療不均 醫事人力媒合平台上線

花東地區幅員遼闊、地形狹長，醫療資源分配不均，超過100多公里的海岸線僅有2家醫院且科別有限，健保署與在地醫院合作，開發人力媒合平台，7月起線上招募短中長程醫事人力。

花東地區的醫療資源大部分集中在人口密集度較高的花蓮市、台東市及玉里鎮。中央健康保險署東區業務組委託花蓮慈濟醫院，整合包括花東海岸線僅有2家醫院合計17家醫院的意見，開發「花東醫事人力媒合平台」，由各家醫院提供所需人力、時段，開放給全台有意願參與或支援的醫事人員上網選填。

健保署東區業務組長李名玉指出，儘管境內大型醫院平時有規劃偏鄉醫療服務，也和在地衛生所合作開設眼科、皮膚科或耳鼻喉科遠距視訊看診，但仍需要更多人力支援與投入，平台7月上線，初期先開放醫師職類申請，後續將逐步提供給各類醫事人員申請。

花蓮慈濟醫院邀請慈濟科技大學資訊與科技管理學系、行銷與流動管理學系及科技公司共組團隊，和包括花東海岸線僅有2家醫院合計的17家醫院歷經3次開會討論，不到半年時間就完成線上媒合平台。

參與平台開發的慈科大志業整合與實踐中心副教授郭又銘表示，透過平台可查詢花東各家醫院的人力需求，就可登記想去的醫院、可配合的時間，可彈性注意是否有家眷、食宿與交通上的需求，院方會直接聯繫醫師。

花東醫事人力媒合平台網頁，也附上花東季節旅遊推薦，邀請醫事人員到花東地區服務，一邊行醫助人，也可利用空擋微旅行。