快訊

普丁超級大總統！俄修憲公投過關，嚴禁同婚、連任再戰16年

警政署長陳家欽涉偽造文書遭送辦 北檢查無不法簽結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫染色體平衡易位　不孕夫妻做試管喜獲雙生女　

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
陳小姐（左）與先生高興地抱著一對雙胞胎女兒「一心、一意」，感謝醫護人員付出。圖／花蓮慈濟醫院提供
陳小姐（左）與先生高興地抱著一對雙胞胎女兒「一心、一意」，感謝醫護人員付出。圖／花蓮慈濟醫院提供

陳姓女子與丈夫結婚2年，卻遲未受孕，檢查才發現丈夫患有「染色體平衡易位」，造成胚胎易流產。夫妻倆一心一意求子，2017年決定至花蓮慈濟醫院，尋求婦產部生殖內分泌科及人工生殖協助試管嬰兒中心主任陳寶珠，終於在今年生下一對健康活潑的雙胞胎女兒，並取名為「一心、一意」。

因丈夫患有「染色體平衡易位」，38歲陳小姐求子之路不順遂，容易不孕與習慣性流產。花蓮慈濟試管嬰兒中心主任陳寶珠表示，人類46個染色體，可平均配對成23對，若不同染色體其中一片段相互交換後，染色體總量沒有增加、減少時，就是「染色體平衡易位」，一般患者沒有明顯特徵，卻易發生流產，甚至不孕。

陳寶珠指出，有這樣的問題，最好的方法是做試管嬰兒，加上胚胎切片進行遺傳篩檢，再將正常的胚胎植回子宮。經諮詢了解這對夫妻非常想要孩子，因此在2年內接受5次取卵手術，共取出33顆卵子，經胚胎著床前的染色體篩檢，幸運篩檢出珍貴的3顆染色體正常胚胎，最後植入2顆正常生長胚胎。

經過懷胎10月後，生下雙胞胎女兒，夫妻倆感動地喜極而泣，非常感謝醫護人員，並說「已經給孩子取名為『一心一意』」。雙胞胎體重2500公克，十分健康活潑，一圓夫妻倆多年來生子的心願。

陳寶珠提醒，造成不孕的因素非常複雜，應先尋求專業的婦產科生殖內分泌科，以及不孕症專科醫師進行詳細檢查，先釐清不孕的原因後，再加以治療改善，千萬不要亂信偏方，求子不成反而損害健康。

花蓮慈濟醫院試管嬰兒中心主任陳寶珠，開心地抱著嬰兒，認為幫助不孕夫妻生子是她最大的動力。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院試管嬰兒中心主任陳寶珠，開心地抱著嬰兒，認為幫助不孕夫妻生子是她最大的動力。圖／花蓮慈濟醫院提供

試管嬰兒 夫妻 雙胞胎

延伸閱讀

網酸「小孩知道媽媽說謊讀哈佛嗎」 范瑋琪反擊了

竹市第45萬人誕生 房車摃丸送到家

影／第45萬幸運寶寶誕生獲贈房車貢丸 林智堅親送到家

5000萬分之一！英女雙子宮懷雙胞胎 一邊一個不打架

相關新聞

彰化37.4度！氣象局針對5縣市發布高溫資訊

鋒面接近及西南風沉降影響，中央氣象局針對5縣市發布高溫資訊，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率...

台東海域水母活動頻繁 螫傷最重可休克

炎熱夏天民眾都喜歡到海邊玩水，但近年來台東海域水母多，偶有民眾遭螫傷，輕者皮膚紅腫、灼傷感，嚴重者恐會過敏性休克，醫師建...

CAFE!N變「玩具總動員」主題店 巴斯、胡迪、熊抱哥任你拍

走進台北中正老城區的CAFE!N台北衡陽店，玩具總動員的胡迪公仔竟高掛在招牌上，古典的老建築內各處都有玩具總動員角色塗鴉...

當心！骨質疏鬆藥惹禍 婦拔牙後傷口壞死！

66歲林姓婦人3月初在診所拔牙，傷口遲遲未好，甚至還長出大肉芽，經診所轉介到豐原醫院牙科治療，醫師一問之下，才發現林婦因...

影／今夏遊宜蘭傳藝 神獸花車逗鬧熱

旅遊解封，宜蘭傳藝園區今夏推出「魔幻戲法藝術節」，讓古代神獸傳說登場，有新銳剪紙藝術家成若涵新創「異彩」，五彩繽紛的神獸...

基隆好書交換 今起快帶二手書來挖寶

從今天起，民眾可將家中二手書拿到基隆市各公共圖書館兌換「換書卡」，26日換書日當天，憑卡1比1兌換其它二手書。活動當日為...

台彩兩款刮刮樂 有機會振興荷包1萬倍

台灣彩券公司今（2）日推出兩款廣受民眾喜愛的刮刮樂「幸運開獎機」及「幸運777」，要在行政院振興三倍券發放前，讓民眾搶先超「值」部署，有機會直接振興荷包1萬倍，感受幸運倍增的刮獎樂趣。

夫染色體平衡易位　不孕夫妻做試管喜獲雙生女　

陳姓女子與丈夫結婚2年，卻遲未受孕，檢查才發現丈夫患有「染色體平衡易位」，造成胚胎易流產。夫妻倆一心一意求子，2017年...

男子疝氣復發 「微創修補手術」隔天就出院

南投65歲林姓男子三年前左側疝氣手術，半年前發現左側下腹又鼓起一包，因為可以按壓推回，所以也不太在意。但最近出力活動下腹...

【台鐵綠建築】台中站淹水揭三不管問題 倒楣的還是旅客

極端氣候帶來屢創新高的熱浪、暴雨不斷改寫淹水紀錄，本報上月報導「台鐵綠建築」系列，其中台中車站打著「綠建築」名號，卻淹水惹民怨。

雨彈來了！ 對流雲系旺盛 北北基等17縣市大雨特報

中央氣象局對17縣市發布大雨特報。氣象局說，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天南投以北、宜蘭地區、恆春半島及各地山區...

客家季刊「靛花tien faˊ」首發 客家美學變台灣日常

全國性客家季刊「靛花tien faˊ」正式發行了！由客家公共傳播基金會發行的「靛花tien faˊ」，匯聚來自各行各業客...

熱門新聞

振興券放大了！22間餐廳優惠方案 吃和牛現省7499

不滿路權遭漠視 500名機車族包圍公總「償命」

北北基雷雨轟炸像颱風 氣象局警告恐有冰雹、淹水

數學系畢業後能做什麼？ 過來人曝出路：沒什麼比數學更難

IKEA絕版品出清 千項商品5折起、實用小物百元有找

JOLIN樂當稱職代言人 穿PUMA新裝小露事業線讓人臉紅心跳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。