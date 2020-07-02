夫染色體平衡易位　不孕夫妻做試管喜獲雙生女　

陳姓女子與丈夫結婚2年，卻遲未受孕，檢查才發現丈夫患有「染色體平衡易位」，造成胚胎易流產。夫妻倆一心一意求子，2017年決定至花蓮慈濟醫院，尋求婦產部生殖內分泌科及人工生殖協助試管嬰兒中心主任陳寶珠，終於在今年生下一對健康活潑的雙胞胎女兒，並取名為「一心、一意」。

因丈夫患有「染色體平衡易位」，38歲陳小姐求子之路不順遂，容易不孕與習慣性流產。花蓮慈濟試管嬰兒中心主任陳寶珠表示，人類46個染色體，可平均配對成23對，若不同染色體其中一片段相互交換後，染色體總量沒有增加、減少時，就是「染色體平衡易位」，一般患者沒有明顯特徵，卻易發生流產，甚至不孕。

陳寶珠指出，有這樣的問題，最好的方法是做試管嬰兒，加上胚胎切片進行遺傳篩檢，再將正常的胚胎植回子宮。經諮詢了解這對夫妻非常想要孩子，因此在2年內接受5次取卵手術，共取出33顆卵子，經胚胎著床前的染色體篩檢，幸運篩檢出珍貴的3顆染色體正常胚胎，最後植入2顆正常生長胚胎。

經過懷胎10月後，生下雙胞胎女兒，夫妻倆感動地喜極而泣，非常感謝醫護人員，並說「已經給孩子取名為『一心一意』」。雙胞胎體重2500公克，十分健康活潑，一圓夫妻倆多年來生子的心願。