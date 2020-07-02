男子疝氣復發 「微創修補手術」隔天就出院

南投65歲林姓男子三年前左側疝氣手術，半年前發現左側下腹又鼓起一包，因為可以按壓推回，所以也不太在意。但最近出力活動下腹沉重，疼痛難耐，檢查後發現疝氣再復發，經醫師進行微創疝氣修補手術之後，隔天就可以出院回家後可正常活動，兩個月後就可以負重運動。

南投醫院外科醫師許家榮醫師說，腹股溝疝氣是外科相當常見的疾病，後天性的疝氣可能會因為人體老化、懷孕、腹水、咳嗽、便秘、過度用力、吸菸、肥胖等等原因，造成腹內壓力上升而導致腹股溝肌肉或筋膜退化，接著腹腔內器官或組織進而被擠壓出來。

疝氣不會自癒，許多患者可將腹內器官推回腹腔內，但是久站、彎腰或咳嗽等用力時，就可能又跑出來，因此仍建議手術治療。許家榮醫師提醒，疝氣若不處理，如果腸子等器官卡在腹壁外，血液循環受到影響，可能會引起腸阻塞、器官壞死、腹膜炎，危及生命。

而新的微創疝氣修補手術是以腹腔鏡方式來修補腹股溝退化之處，加強腹壁強度，降低復發的機會。對於接受過傳統疝氣手術後復發的患者，更適合接受微創手術。不但傷口小、疼痛感少、復原也較快。醫師也提醒患者在術後應盡量避免劇烈運動，並維持規律之生活作息，減少便秘或感冒的發生，加速傷口修復，也減少復發機率。

當發現腹股溝(肚子連著大腿的區塊)凸出腫塊，平躺時會縮回去，就可能是疝氣。建議應至外科、泌尿科就醫，盡早處理，盡早脫離疝氣困擾。