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CAFE!N變「玩具總動員」主題店 巴斯、胡迪、熊抱哥任你拍
走進台北中正老城區的CAFE!N台北衡陽店，玩具總動員的胡迪公仔竟高掛在招牌上，古典的老建築內各處都有玩具總動員角色塗鴉，陪伴不少人長大的「玩具總動員」25周年，今年暑假「Toy Story House」在台灣北中南以主題店方式巡迴登場，台北首站以CAFE!N台北衡陽店作為「Toy Story House」主題店，整棟三層樓都變成「玩具總動員」的主場。
即日起至9/30推出的「Toy Story House」，CAFE!N一樓門口透明玻璃上特別設計胡迪、巴斯光年拍立得相框區合影，蠟筆插畫筆觸復古又可愛。店內牆面、空間也都有「玩具總動員」角色出沒，讓咖啡時光也有「玩具總動員」陪喝，CAFE!N的咖啡豆、濾掛包也推出「玩具總動員」特別包裝，讓粉絲可以買回家。走進2樓胡迪西部牛仔區，別忘了抬頭看看天井區還有高掛空中的胡迪與綠色小兵。3樓設置電影經典場景安弟的房間和玩具們，整棟三層樓都有不少主題裝置讓粉絲拍過癮。
2、3樓設置各種拍照區外，還推出超過千款玩具總動員限定周邊，要給粉絲好拍、好玩又好買。台北場7/5前凡消費滿3,000元，能以「25元」帶走火腿、熊抱哥、三眼怪大化妝箱，限量200組。7/31前凡身分證號碼有2和5兩個號碼，至台北、台中、高雄任一玩具總動員主題店，不限金額消費有機會抽中12吋娃娃。
【玩具總動員Toy Story House】
●台北CAFE!N
地址：台北市中正區衡陽路35號
日期：7/1～9/30
●台中懷舊電影院
地點：台中草悟廣場一樓
日期：7/17～9/6
●高雄夏日玩具派對
地點：高雄夢時代一樓
日期：7/28～9/13
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