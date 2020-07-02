職場霸凌「吞下去」? 精神科醫師教你4招反擊

一名女性在職場屢遭主管毛手毛腳，埋下心理陰影，也憂鬱纏身。精神科醫師說，性騷擾是常見的職場霸凌，應積極蒐證、對外傾訴、找加害者說清楚，有身心症狀應求援。

書田診所精神科主任醫師孔繁錦今天表示，許多人與同事、上司相處的時間比家人還長，若職場關係不健康甚至發生霸凌，對身心影響不可輕忽。

孔繁錦表示，常見職場霸凌類型有4類，如語言暴力、性騷擾、肢體暴力、精神暴力。根據門診觀察，約1成的人有被職場霸凌經驗。他們為了生活、為了經濟，主管掌握加薪升遷，在職場員工通常是弱勢，有苦不敢說，只有忍耐，最後導致精神創傷。

一名28歲女性，主管有時會以了解工作業務為由，約喝咖啡，幾次後發現主管會毛手毛腳讓她很不舒服，但礙於主管權勢，不知該如何是好，只能找理由躲避，但心理受創，更因此罹患憂鬱症。

還有一名37歲男性，工作表現好、做事也細心，但主管總是不平對待，有工作一定找他，額外值班事務也優先想到他，跟主管反映無法得到任何改善，加上每次考評沒有得到鼓勵，甚至還被打壓，長期累積也因此抑鬱而疾。

孔繁錦說，遇到霸凌要正面回應，忍讓可能會換來更多霸凌，讓加害者更囂張，讓自己處於任人宰割的狀態。自救行動可積極蒐證，善用手機錄音、錄影、對話截圖、通聯紀錄、監視器、行車紀錄器；讓該知道的人知道，可向親友傾訴、向上司申訴、體制外陳情、聘律師提告，讓霸凌者與共犯結構得到制裁。

孔繁錦表示，也應找加害者面談，事先演練，且找親友陪伴，協助溝通；若因霸凌事件出現身心症狀，尋求精神科專科醫師諮詢。

現在正值畢業季，許多社會新鮮人將踏入職場，孔繁錦提醒，若在面試或進入職場期間被不當對待，要相信自己的感受，霸凌隱藏在各個角落，每個人都有可能遇到。面對職場霸凌不可強忍，應尋求外援，避免陷入惡性情境太久造成身心受創，甚至引發自傷或傷人的念頭。